Лунін після прочуханки від тренера стабільно зіграв з "Манчестер Юнайтед"

Андрій Лунін. Фото: "Реал"

Мадридський "Реал" у рамках свого американського турне провів матч із "Манчестер Юнайтед". І знову місце у рамці воріт довірили українцю Андрію Луніну.

Основний воротар "Реалу" Тібо Куртуа пізніше почав готуватися до сезону і поки не готовий грати, повідомив портал Новини.LIVE.

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Лунін провів гарний матч

У товариському матчі проти "Манчестер Юнайтед" "Реалу" вдалося перемогти з рахунком 2:0.

Лунін відіграв проти "МЮ" всі 90 хвилин, протягом яких гравці англійського клубу 15 разів били по воротах "Реалу" і лише п'ять разів влучали по воротах. Відповідно, в активі українця п'ять сейвів.

Зазначимо, що наступний сезон стане останнім для Луніна у "Реалі". Українець поки не планує продовжувати контракт із клубом, щоб наступного літа залишити команду як вільний агент.

При цьому сезон може стати поганим для Андрія, оскільки зараз в іспанських ЗМІ обговорюється питання щодо його поганої форми. Через це українець може втратити статус другого номера на наступний сезон.

24-річний Лунін минулого сезону зіграв за "Реал" у 12 матчах, у яких пропустив 13 м'ячів та чотири гри зіграв на нуль.

Раніше під час американського турне Лунін пропустив два м'ячі у матчі з "Міланом", у якому "Реал" виграв з рахунком 3:2.

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