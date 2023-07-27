Лунін після прочуханки від тренера стабільно зіграв з "Манчестер Юнайтед"
Мадридський "Реал" у рамках свого американського турне провів матч із "Манчестер Юнайтед". І знову місце у рамці воріт довірили українцю Андрію Луніну.
Основний воротар "Реалу" Тібо Куртуа пізніше почав готуватися до сезону і поки не готовий грати, повідомив портал Новини.LIVE.
Раніше до мережі потрапило відео тренування "Реала", на якому тренер воротарів кричав на Луніна. Можна наголосити, що між ними стався конфлікт.
Лунін провів гарний матч
У товариському матчі проти "Манчестер Юнайтед" "Реалу" вдалося перемогти з рахунком 2:0.
Лунін відіграв проти "МЮ" всі 90 хвилин, протягом яких гравці англійського клубу 15 разів били по воротах "Реалу" і лише п'ять разів влучали по воротах. Відповідно, в активі українця п'ять сейвів.
Зазначимо, що наступний сезон стане останнім для Луніна у "Реалі". Українець поки не планує продовжувати контракт із клубом, щоб наступного літа залишити команду як вільний агент.
При цьому сезон може стати поганим для Андрія, оскільки зараз в іспанських ЗМІ обговорюється питання щодо його поганої форми. Через це українець може втратити статус другого номера на наступний сезон.
24-річний Лунін минулого сезону зіграв за "Реал" у 12 матчах, у яких пропустив 13 м'ячів та чотири гри зіграв на нуль.
Раніше під час американського турне Лунін пропустив два м'ячі у матчі з "Міланом", у якому "Реал" виграв з рахунком 3:2.
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