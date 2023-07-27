"Манчестер Юнайтед" запропонував за відомого форварда шалені гроші

Расмус Гойлунд у матчі за "Аталанту". Фото: instagram.com/rasmus.hoejlund/

Англійський "Манчестер Юнайтед" продовжує шукати результативного форварда. Тренерський штаб команди визначив дві кандидатури футболістів, котрі можуть посилити команду.

"Червоні дияволи" зробили італійській "Аталанті" офіційну пропозицію щодо Расмуса Гойлунда, повідомив журналіст Фабриціо Романо.

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Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг вважає літню трансферну кампанію неповноцінною без покупки нападаючого, який здатний забивати щонайменше 15 голів за сезон. Нідерландський фахівець подав керівництву клубу заявку на придбання одного із двох перспективних форвардів.

Трансфер Гойлунда до "МЮ"

Головною метою "червоних дияволів" є Расмус Гойлунд з італійської "Аталанти". Експерти відзначають хорошу швидкість данця, його націленість на ворота, поставлений удар та ігровий інтелект.

"Манчестер Юнайтед" вже зробив "Аталанті" офіційну пропозицію щодо трансферу 20-річного гравця. Англійці запропонували 50 млн і ще десять мільйонів як бонуси. Проте бергамаски хочуть одразу отримати 70 млн євро. Переговори клубів продовжуються.

Расмус Гойлунд у збірній Данії. Фото: instagram.com/rasmus.hoejlund/

Расмус Гойлунд перейшов до "Аталанти" з австрійського "Штурму" у 2022 році за 17 млн євро. Минулого сезону данець зіграв 34 матчі, в яких забив десять голів.

Другим претендентом на перехід до "Манчестер Юнайтед" є Рандаль Коло Муані з німецького "Айнтрахту".

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