Футболистка разделась на поле во время празднования гола
На женском чемпионате мира-2023 по футболу произошел инцидент, который привлек к турниру дополнительное внимание. Одна из участниц турнира откровенным способом отпраздновала забитый гол.
Футболистка сняла с себя футболку во время празднования гола, сообщает портал Новини.LIVE.
Случай с необычным празднованием произошел в матче второго тура группового этапа, в котором сборная Нигерии обыграла в Брисбене (Австралия) хозяек поля со счетом 3:2. Героиней эпизода оказалась нападающая каталонской "Барселоны" и лидер африканской команды Асисат Ошоала.
Как футболистка отпраздновала гол?
На счету 28-летней Асисат оказался победный мяч в этом напряженном противостоянии. Девушка испытала непередаваемые эмоции и побежала к трибуне с болельщиками сборной Нигерии. По пути она сорвала с себя футболку. К счастью, под ней оказалась спортивная майка.
Сборная Нигерии добилась важнейшей победы после ничьей с Канадой (0:0). Теперь африканской команде осталось сыграть на групповой стадии только Ирландией. В активе Нигерии уже четыре очка.
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