Футболистка разделась на поле во время празднования гола

Футболистки "Барселоны" празднуют завоевание трофея. Фото: instagram.com/asisat_oshoala/

На женском чемпионате мира-2023 по футболу произошел инцидент, который привлек к турниру дополнительное внимание. Одна из участниц турнира откровенным способом отпраздновала забитый гол.

Футболистка сняла с себя футболку во время празднования гола, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Случай с необычным празднованием произошел в матче второго тура группового этапа, в котором сборная Нигерии обыграла в Брисбене (Австралия) хозяек поля со счетом 3:2. Героиней эпизода оказалась нападающая каталонской "Барселоны" и лидер африканской команды Асисат Ошоала.

Как футболистка отпраздновала гол?

На счету 28-летней Асисат оказался победный мяч в этом напряженном противостоянии. Девушка испытала непередаваемые эмоции и побежала к трибуне с болельщиками сборной Нигерии. По пути она сорвала с себя футболку. К счастью, под ней оказалась спортивная майка.

Асисат Ошоала на пляже. Фото: instagram.com/asisat_oshoala/

Сборная Нигерии добилась важнейшей победы после ничьей с Канадой (0:0). Теперь африканской команде осталось сыграть на групповой стадии только Ирландией. В активе Нигерии уже четыре очка.

Напомним, Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы.

Зинченко не сыграет за "Арсенал": Артета назвал причину.

Полузащитник Виталий Буяльский может переехать в Италию: игроком интересуется известный клуб.

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры.

"Манчестер Юнайтед" предложил за известного форварда огромные деньги.