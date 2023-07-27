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Футболистка разделась на поле во время празднования гола

27 июля 2023 16:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Футболистка разделась на поле во время празднования гола
Футболистки "Барселоны" празднуют завоевание трофея. Фото: instagram.com/asisat_oshoala/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

На женском чемпионате мира-2023 по футболу произошел инцидент, который привлек к турниру дополнительное внимание. Одна из участниц турнира откровенным способом отпраздновала забитый гол. 

Футболистка сняла с себя футболку во время празднования гола, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Случай с необычным празднованием произошел в матче второго тура группового этапа, в котором сборная Нигерии обыграла в Брисбене (Австралия) хозяек поля со счетом 3:2. Героиней эпизода оказалась нападающая каталонской "Барселоны" и лидер африканской команды Асисат Ошоала. 

Как футболистка отпраздновала гол? 

На счету 28-летней Асисат оказался победный мяч в этом напряженном противостоянии. Девушка испытала непередаваемые эмоции и побежала к трибуне с болельщиками сборной Нигерии. По пути она сорвала с себя футболку. К счастью, под ней оказалась спортивная майка. 

Асисат Ошоала
Асисат Ошоала на пляже. Фото: instagram.com/asisat_oshoala/

Сборная Нигерии добилась важнейшей победы после ничьей с Канадой (0:0). Теперь африканской команде осталось сыграть на групповой стадии только Ирландией. В активе Нигерии уже четыре очка. 

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