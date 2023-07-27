Харлан со скандалом отказалась пожать руку россиянке после победы на ЧМ по фехтованию
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан попала в неприятную ситуацию на чемпионате мира по фехтованию. В итальянском "Милане" спортсменка одержала победу, после которой отказалась пожать руку соперницу.
Харлан могли дисквалифицировать за такой жест, сообщает портал Новини.LIVE.
Инцидент произошел в четверг, 27 июля, на чемпионате мира по фехтованию в Милане. Соперницей украинки Ольги Харлан в индивидуальной сабле стала россиянка Анна Смирнова, которая выступает на турнире под нейтральным флагом.
Что сделала Харлан?
Украинская чемпионка уверенно победила соперницу со счетом 15:7. После решающего укола Ольга Харлан на эмоциях отошла в сторону, тогда как Анна Смирнова приблизилась к ней. Россиянка хотела пожать украинке руку.
Ольга Харлан решительно приблизилась к Анне Смирновой и выставила вперед рапиру, направив вниз острие. Это не позволило россиянке подойти вплотную к сопернице. При этом Харлан еще что-то гневно высказала Смирновой, после чего ушла. Проигравшая спортсменка выглядела растерянной.
Харлан не знала, что по регламенту турнира она была обязана после поединка пожать сопернице руку. В противном случае Ольгу могли дисквалифицировать. Однако на этот раз украинку не стали наказывать.
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