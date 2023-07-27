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Харлан зі скандалом відмовилася потиснути руку росіянці після перемоги на ЧС з фехтування

27 липня 2023 13:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Харлан зі скандалом відмовилася потиснути руку росіянці після перемоги на ЧС з фехтування
Ольга Харлан із медаллю. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українська шаблістка Ольга Харлан потрапила в неприємну ситуацію на чемпіонаті світу з фехтування. В італійському "Мілані" спортсменка здобула перемогу, після якої відмовилася потиснути руку суперницю.

Харлан міг дискваліфікувати за такий жест, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Інцидент стався у четвер, 27 липня, на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані. Суперницею українки Ольги Харлан в індивідуальній шаблі стала росіянка Ганна Смирнова, яка виступає на турнірі під нейтральним прапором.

Що зробила Харлан?

Українська чемпіонка впевнено перемогла суперницю з рахунком 15:7. Після вирішального уколу Ольга Харлан на емоціях відійшла убік, тоді як Ганна Смирнова наблизилася до неї. Росіянка хотіла потиснути українці руку.

Ольга Харлан рішуче наблизилася до Анни Смирнової й виставила вперед рапіру, спрямувавши вниз вістря. Це не дозволило росіянці підійти впритул до суперниці. При цьому Харлан ще щось гнівно висловила на адресу Смирнової, після чого пішла. Спортсменка, що програла, виглядала розгубленою.

Ольга Харлан
Ольга Харлан на турнірі. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан не знала, що за регламентом турніру вона була зобов'язана після поєдинку потиснути суперниці руку. Інакше Ольгу могли дискваліфікувати. Проте цього разу українку не карали.

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