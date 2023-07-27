Бойкот на участь українських спортсменів у змаганнях з росіянами та білорусами зняли

В українських фехтувальників тепер є шанси на ліцензії. Фото: Федерація фехтування України

Як і очікувалось, українських спортсменів допускатимуть до змагань в яких беруть участь російські та білоруські спортсмени без прапора. Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про відповідну заборону участі українським атлетам після рішення МОК не надсилати запрошення країнам-терористкам.

Про це написав у Telegram нардеп та олімпійський чемпіон Жан Беленюк, передають Новини.LIVE.

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Тепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси "під своїм національним прапором, використовують національну символіку або діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії, чи Білорусі".

Це означає, що Україна перестає бойкотувати змагання, де спортсмени з Росії та Білорусі змагаються у нейтральному статусі.

"Присвячена ця подія "величезній дипломатичній перемозі" — МОК надіслав запрошення на ОІ в Парижі 203 країнам, серед яких не було Росії та Білорусі. За що постраждали наші дзюдоїсти та всі ті, хто не взяв участь у змаганнях за цей період часу — невідомо", — написав Беленюк ще раніше.

Додамо, що рішення щодо виступів російських та білоруських спортсменів ще не ухвалене. Очікується, що його ухвалять на сесії МОК у жовтні 2023 року.

У фехтувальників ще є шанс

Нагадаємо, що у фехтувальників у ці дні сталася жахлива ситуація, оскільки наша команда заявилася на чемпіонат світу, де також виступали спортсмени з Росії.

Спочатку збірна України з фехтування на шпагах у складі Влади Харкової, Джоан Фейбі Бежури, Інни Бровко та Дарії Варфоломєєвої в останній момент знялася з індивідуального турніру. А після жеребкування лідерам вітчизняного фехтування Ігорю Рейзліну (шпага) та Ользі Харлан (шабля) в індивідуальних змаганнях взагалі випали росіяни.

Але за інформацію, яку Новини.LIVE повідомили джерела у Федерації фехтування України навіть втрата очок на цих змаганнях не стане критичною. Олімпійські ліцензії будуть розігріватись безпосередньо за кілька місяців до старту ОІ-2024.

Які саме українські спортсмени вже отримали ліцензії — читайте в окремому матеріалі.

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