Україна завоювала понад 20 олімпійських ліцензій: хто і в яких видах спорту
У 2024 році в Парижі стартують головні змагання у світі — Олімпійські ігри. Тому саме влітку цього 2023-го почалися ліцензійні турніри, в яких змагається збірна України.
Правда, наразі українці через рішення уряду не можуть змагатися з росіянами, через що наші спортсмени можуть не потрапити на ОІ, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що серед видів спорту, до яких допустили росіян та білорусів, й де українці мали шанси на олімпійські медалі — фехтування та дзюдо. Наші дзюдоїсти уникають змагання з командами РФ та РБ.
У фехтувальників у ці дні сталася жахлива ситуація, оскільки наша команда заявилася на чемпіонат світу, де також виступлять Росія та Білорусь. Після жеребкування лідерам вітчизняного фехтування Ігорю Рейзліну (шпага) та Ользі Харлан (шабля) в індивідуальних змаганнях випали росіяни.
В Федерації фехтування України вже заявили, що українці не змагатимуться з росіянами. Саме тому 26 липня Рейзлін не вийшов на матч проти представника РФ та був дискваліфікований. Харлан теж не вийде на свй поєдинок. Тому Україна втратить двох претендентів на медалі.
В інших змагання видах спорту може скластися подібна ситуація й тому лідери нашої команди можуть не поїхати на Олімпійські ігри.
Наразі у нашої олімпійської команди є 24 ліцензії в Париж-2024. Ми хочемо вас ознайомити з щасливчиками.
Легка атлетика
- Анна Рижикова, біг на 400 м з бар’єрами
- Вікторія Ткачук, біг на 400 м з бар’єрами
- Ірина Геращенко, стрибки у висоту
- Юлія Левченко, стрибки у висоту
- Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок
- Михайло Кохан, метання молота
Водні види спорту
- Владислав Бухов, плавання на 50 м вільним стилем
- Михайло Романчук, плавання на 400 м вільним стилем
- Михайло Романчук, плавання на 800 м вільним стилем
- Михайло Романчук, плавання на 1500 м вільним стилем
- Олександр Желтяков, плавання на 200 м на спині
- Денис Кесіль, плавання на 200 м батерфляєм
- Олексій Середа, стрибки з вишки 10 м
- Олексій Середа, Кирило Болюх, синхронні стрибки з вишки 10 м
Командні види спорту
- Олімпійська збірна України з футболу
Бокс
- Олександр Хижняк, вага до 80 кг
Стрільба
- Павло Коростильов, кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 м
- Павло Коростильов, кульова стрільба, швидкісний пістолет, 25 м
- Сергій Куліш кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 м
- Сергій Куліш, кульова стрільба, гвинтівка з трьох положень, 50 м
- Олена Костевич, кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 м
- Олена Костевич, кульова стрільба, пістолет, 25 м
- Ірина Маловічко, стендова стрільба, скит
Комбіновані види спорту
- Олександр Товкай, сучасне п’ятиборство
Нагадаємо, Трубін поїде до Іспанії замість Італії: відомий клуб цікавиться українцем.
Півзахисник Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.
Мессі потролив Бекхема прямо на полі під час матчу.
У розташування "Динамо" повернувся головний конкурент Ярмоленка.
Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.
Півзахисник "Динамо" перейшов до турецького клубу.
У Олександра Зінченко з'явиться конкурент: "Арсенал" запросить талановитого гравця.