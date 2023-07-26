Україна завоювала понад 20 олімпійських ліцензій: хто і в яких видах спорту

Олександр Хижняк вже потрапив на ОІ-2024. Фото: НОК України

У 2024 році в Парижі стартують головні змагання у світі — Олімпійські ігри. Тому саме влітку цього 2023-го почалися ліцензійні турніри, в яких змагається збірна України.

Правда, наразі українці через рішення уряду не можуть змагатися з росіянами, через що наші спортсмени можуть не потрапити на ОІ, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що серед видів спорту, до яких допустили росіян та білорусів, й де українці мали шанси на олімпійські медалі — фехтування та дзюдо. Наші дзюдоїсти уникають змагання з командами РФ та РБ.

Незрозуміло як на ОІ-2024 потрапить Ольга Харлан. Фото: Google

У фехтувальників у ці дні сталася жахлива ситуація, оскільки наша команда заявилася на чемпіонат світу, де також виступлять Росія та Білорусь. Після жеребкування лідерам вітчизняного фехтування Ігорю Рейзліну (шпага) та Ользі Харлан (шабля) в індивідуальних змаганнях випали росіяни.

В Федерації фехтування України вже заявили, що українці не змагатимуться з росіянами. Саме тому 26 липня Рейзлін не вийшов на матч проти представника РФ та був дискваліфікований. Харлан теж не вийде на свй поєдинок. Тому Україна втратить двох претендентів на медалі.

Вперше Україна буде представлена у футболі. Фото: УАФ

В інших змагання видах спорту може скластися подібна ситуація й тому лідери нашої команди можуть не поїхати на Олімпійські ігри.

Наразі у нашої олімпійської команди є 24 ліцензії в Париж-2024. Ми хочемо вас ознайомити з щасливчиками.

Легка атлетика

Анна Рижикова, біг на 400 м з бар’єрами

Вікторія Ткачук, біг на 400 м з бар’єрами

Ірина Геращенко, стрибки у висоту

Юлія Левченко, стрибки у висоту

Марина Бех-Романчук, потрійний стрибок

Михайло Кохан, метання молота

Водні види спорту

Владислав Бухов, плавання на 50 м вільним стилем

Михайло Романчук, плавання на 400 м вільним стилем

Михайло Романчук, плавання на 800 м вільним стилем

Михайло Романчук, плавання на 1500 м вільним стилем

Олександр Желтяков, плавання на 200 м на спині

Денис Кесіль, плавання на 200 м батерфляєм

Олексій Середа, стрибки з вишки 10 м

Олексій Середа, Кирило Болюх, синхронні стрибки з вишки 10 м

Командні види спорту

Олімпійська збірна України з футболу

Бокс

Олександр Хижняк, вага до 80 кг

Стрільба

Павло Коростильов, кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 м

Павло Коростильов, кульова стрільба, швидкісний пістолет, 25 м

Сергій Куліш кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 10 м

Сергій Куліш, кульова стрільба, гвинтівка з трьох положень, 50 м

Олена Костевич, кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 м

Олена Костевич, кульова стрільба, пістолет, 25 м

Ірина Маловічко, стендова стрільба, скит

Комбіновані види спорту

Олександр Товкай, сучасне п’ятиборство

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