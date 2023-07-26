Угорщина запропонувала Міжнародній федерації плавання особливі умови в обмін на підтримку РФ

Петер Сіярто вітає рішення Міжнародної федерації плавання. Фото: instagram.com/peter_szijjarto/

Міжнародна організація з водних видів спорту переїжджає до Будапешту після обіцянок Угорщини створити особливі умови на своїй території. Йдеться про створення спеціальних центрів та звільнення від оподаткування.

Міжнародна федерація плавання погодилася на пропозицію Угорщини, повідомляє Bloomberg.

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Міжнародна організація, яка контролює усі водні види спорту, перенесе свою штаб-квартиру до Угорщини зі Швейцарії. Прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан намагається підвищити авторитет Угорщини у світовому спорті.

Чемпіонат з водних видів спорту у Японії. Фото: instagram.com/world_aquatics/

Вигідна пропозиція Угорщини

Офіційний Будапешт надасть безкоштовну інфраструктуру та податкові пільги протягом наступних 15 років. Цю обіцянку дав Міністр закордонних справ Петер Сіярто, після чого Міжнародна федерація плавання погодилася на переїзд до Угорщини.

"Ще один глобальний центр обирає Будапешт", — написав Сіярто на своїй сторінці у соціальній мережі.

Угорщина проводила чемпіонати світу з водних видів спорту у 2017 та 2022 роках. Новий турнір у цій країні пройде 2027 року. Країна з населенням дев'ять мільйонів людей часто виграє медалі на міжнародних змаганнях з водних видів спорту, включаючи плавання, дайвінг та водне поло.

Уряд у Будапешті лобіював проведення міжнародних спортивних заходів, щоб підняти свій авторитет та покращити власний дипломатичний статус. В Угорщині знаходяться міжнародні організації дзюдо та текболу.

Адміністрація Орбана викликала полеміку, закликавши Росію до участі у світових спортивних заходах після її вторгнення в Україну, що свідчить про тісні стосунки Будапешта з Москвою. Сіярто підтримав цей заклик, заявивши, що заборона країнам брати участь в Олімпійських іграх завдає шкоди світу.

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