Венгрия предложила Международной федерации плавания особые условия в обмен на поддержку РФ

Петер Сийярто приветствует решение Международной федерации плавания. Фото: instagram.com/peter_szijjarto/

Международная организация по водным видам спорта переезжает в Будапешт после обещаний Венгрии создать особые условия на своей территории. Речь идет о создании специальных центров и освобождении от налогообложения.

Международная федерация плавания согласилась на предложение Венгрии, сообщает Bloomberg.

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Международная организация, которая контролирует все водные виды спорта, перенесет свою штаб-квартиру в Венгрию из Швейцарии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан пытается повысить авторитет Венгрии в мировом спорте.

Чемпионат по водным видам спорта в Японии. Фото: instagram.com/world_aquatics/

Выгодное предложение Венгрии

Официальный Будапешт предоставит бесплатную инфраструктуру, а также налоговые льготы в течение следующих 15 лет. Это обещание дал министр иностранных дел Петер Сийярто, после чего Международная федерация плавания согласилась на переезд в Венгрию.

"Еще один глобальный центр выбирает Будапешт", — написал Сийярто на своей странице в социальной сети.

Венгрия проводила чемпионаты мира по водным видам спорта в 2017 и 2022 годах. Новый турнир в этой стране пройдет в 2027 году. Страна с населением девять миллионов человек часто выигрывает медали на международных соревнованиях по водным видам спорта, включая плавание, дайвинг и водное поло.

Правительство в Будапеште лоббировало проведение международных спортивных мероприятий, чтобы поднять свой авторитет и улучшить собственный дипломатический статус. В Венгрии находятся международные организации дзюдо и текбола.

Администрация Орбана вызвала полемику, призвав Россию к участию в мировых спортивных мероприятиях после ее вторжения в Украину, что свидетельствует о тесных отношениях Будапешта с Москвой. Сийярто поддержал этот призыв, заявив, что запрет странам участвовать в Олимпийских играх наносит ущерб миру.

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