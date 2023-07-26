Венгрия предложила Международной федерации плавания особые условия в обмен на поддержку РФ
Международная организация по водным видам спорта переезжает в Будапешт после обещаний Венгрии создать особые условия на своей территории. Речь идет о создании специальных центров и освобождении от налогообложения.
Международная федерация плавания согласилась на предложение Венгрии, сообщает Bloomberg.
Международная организация, которая контролирует все водные виды спорта, перенесет свою штаб-квартиру в Венгрию из Швейцарии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан пытается повысить авторитет Венгрии в мировом спорте.
Выгодное предложение Венгрии
Официальный Будапешт предоставит бесплатную инфраструктуру, а также налоговые льготы в течение следующих 15 лет. Это обещание дал министр иностранных дел Петер Сийярто, после чего Международная федерация плавания согласилась на переезд в Венгрию.
"Еще один глобальный центр выбирает Будапешт", — написал Сийярто на своей странице в социальной сети.
Венгрия проводила чемпионаты мира по водным видам спорта в 2017 и 2022 годах. Новый турнир в этой стране пройдет в 2027 году. Страна с населением девять миллионов человек часто выигрывает медали на международных соревнованиях по водным видам спорта, включая плавание, дайвинг и водное поло.
Правительство в Будапеште лоббировало проведение международных спортивных мероприятий, чтобы поднять свой авторитет и улучшить собственный дипломатический статус. В Венгрии находятся международные организации дзюдо и текбола.
Администрация Орбана вызвала полемику, призвав Россию к участию в мировых спортивных мероприятиях после ее вторжения в Украину, что свидетельствует о тесных отношениях Будапешта с Москвой. Сийярто поддержал этот призыв, заявив, что запрет странам участвовать в Олимпийских играх наносит ущерб миру.
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