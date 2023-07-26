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Украина завоевала более 20 олимпийских лицензий: кто и в каких видах спорта

26 июля 2023 19:30
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Агабекян Карен
редактор
Украина завоевала более 20 олимпийских лицензий: кто и в каких видах спорта
Александр Хижняк уже попал на ОИ-2024. Фото: НОК Украины
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 2024 году в Париже стартуют главные соревнования в мире — Олимпийские игры. Поэтому именно летом этого 2023-го начались лицензионные турниры, в которых соревнуется сборная Украины.

Правда, сейчас украинцы из-за решений правительства не могут соперничать с россиянами, из-за чего наши спортсмены могут не попасть на ОИ, сообщил портал Новости.LIVE.

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Отметим, что среди видов спорта, к которым были допущены россияне и белорусы, и где у украинцев были шансы на олимпийские медали — фехтование и дзюдо. Наши дзюдоисты избегают соревнований с командами РФ и РБ.

Непонятно, как на ОИ-2024 попадет Ольга Харлан. Фото: Google

У фехтовальщиков в эти дни произошла ужасная ситуация, поскольку наша команда заявилась на чемпионат мира, где также выступят Россия и Беларусь. После жеребьевки лидерам отечественного фехтования Игорю Рейзлину (шпага) и Ольге Харлан (сабля) в индивидуальных соревнованиях выпали россияне.

В Федерации фехтования Украины уже заявили, что украинцы не будут соперничать с россиянами. Именно поэтому 26 июля Рейзлин не вышел на матч против представителя РФ и был дисквалифицирован. Харлан тоже не выйдет на свой поединок. Поэтому Украина потеряет двух претендентов на медали.

В первый раз Украина будет представлена в футболе. Фото: УАФ

В других соревнованиях по видам спорта может сложиться подобная ситуация и поэтому лидеры нашей команды могут не поехать на Олимпийские игры.

Сейчас у нашей олимпийской команды есть 24 лицензии в Париж-2024. Мы хотим вас ознакомить со счастливчиками.

Легкая атлетика

  • Анна Рыжикова, бег на 400 м с барьерами
  • Виктория Ткачук, бег на 400 м с барьерами
  • Ирина Геращенко, прыжки в высоту
  • Юлия Левченко, прыжки в высоту
  • Марина Бех-Романчук, тройной скачок
  • Михаил Кохан, метание молота

Водные виды спорта

  • Владислав Бухов, плавание на 50 м вольным стилем
  • Михаил Романчук, плавание на 400 м вольным стилем
  • Михаил Романчук, плавание на 800 м вольным стилем
  • Михаил Романчук, плавание на 1500 м вольным стилем
  • Александр Желтяков, плавание на 200 м на спине
  • Денис Кесиль, плавание на 200 м баттерфляем
  • Алексей Середа, прыжки с вышки 10 м
  • Алексей Середа, Кирилл Болюх, синхронные прыжки с вышки 10 м

Командные виды спорта

  • Олимпийская сборная Украины по футболу

Бокс

  • Александр Хижняк, вес до 80 кг

Стрельба

  • Павел Коростылев, пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м
  • Павел Коростылев, шаровая стрельба, скоростной пистолет, 25 м
  • Сергей Кулиш пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 м
  • Сергей Кулиш, пулевая стрельба, винтовка из трех положений, 50 м
  • Елена Костевич, пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м
  • Елена Костевич, пулевая стрельба, пистолет, 25 м
  • Ирина Маловичко, стендовая стрельба, скит

Комбинированные виды спорта

  • Александр Товкай, современное пятиборье

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