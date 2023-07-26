Украина завоевала более 20 олимпийских лицензий: кто и в каких видах спорта
В 2024 году в Париже стартуют главные соревнования в мире — Олимпийские игры. Поэтому именно летом этого 2023-го начались лицензионные турниры, в которых соревнуется сборная Украины.
Правда, сейчас украинцы из-за решений правительства не могут соперничать с россиянами, из-за чего наши спортсмены могут не попасть на ОИ, сообщил портал Новости.LIVE.
Отметим, что среди видов спорта, к которым были допущены россияне и белорусы, и где у украинцев были шансы на олимпийские медали — фехтование и дзюдо. Наши дзюдоисты избегают соревнований с командами РФ и РБ.
У фехтовальщиков в эти дни произошла ужасная ситуация, поскольку наша команда заявилась на чемпионат мира, где также выступят Россия и Беларусь. После жеребьевки лидерам отечественного фехтования Игорю Рейзлину (шпага) и Ольге Харлан (сабля) в индивидуальных соревнованиях выпали россияне.
В Федерации фехтования Украины уже заявили, что украинцы не будут соперничать с россиянами. Именно поэтому 26 июля Рейзлин не вышел на матч против представителя РФ и был дисквалифицирован. Харлан тоже не выйдет на свой поединок. Поэтому Украина потеряет двух претендентов на медали.
В других соревнованиях по видам спорта может сложиться подобная ситуация и поэтому лидеры нашей команды могут не поехать на Олимпийские игры.
Сейчас у нашей олимпийской команды есть 24 лицензии в Париж-2024. Мы хотим вас ознакомить со счастливчиками.
Легкая атлетика
- Анна Рыжикова, бег на 400 м с барьерами
- Виктория Ткачук, бег на 400 м с барьерами
- Ирина Геращенко, прыжки в высоту
- Юлия Левченко, прыжки в высоту
- Марина Бех-Романчук, тройной скачок
- Михаил Кохан, метание молота
Водные виды спорта
- Владислав Бухов, плавание на 50 м вольным стилем
- Михаил Романчук, плавание на 400 м вольным стилем
- Михаил Романчук, плавание на 800 м вольным стилем
- Михаил Романчук, плавание на 1500 м вольным стилем
- Александр Желтяков, плавание на 200 м на спине
- Денис Кесиль, плавание на 200 м баттерфляем
- Алексей Середа, прыжки с вышки 10 м
- Алексей Середа, Кирилл Болюх, синхронные прыжки с вышки 10 м
Командные виды спорта
- Олимпийская сборная Украины по футболу
Бокс
- Александр Хижняк, вес до 80 кг
Стрельба
- Павел Коростылев, пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м
- Павел Коростылев, шаровая стрельба, скоростной пистолет, 25 м
- Сергей Кулиш пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 м
- Сергей Кулиш, пулевая стрельба, винтовка из трех положений, 50 м
- Елена Костевич, пулевая стрельба, пневматический пистолет, 10 м
- Елена Костевич, пулевая стрельба, пистолет, 25 м
- Ирина Маловичко, стендовая стрельба, скит
Комбинированные виды спорта
- Александр Товкай, современное пятиборье
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