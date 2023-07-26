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Без Росії та Білорусі: МОК офіційно запросив 203 країни на Олімпіаду в Парижі

26 липня 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Без Росії та Білорусі: МОК офіційно запросив 203 країни на Олімпіаду в Парижі
Президент МОК Томас Бах. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Зі списку виключили Росію та Білорусь.

Про це повідомляється на офіційному сайті МОК.

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Запрошення також не отримала Гватемала. Наразі країну відсторонено від олімпійського руху через ймовірне втручання уряду в незалежність Національного олімпійського комітету країни.

Олімпіада розпочнеться 26 липня 2024 року у Франції.

Відсутність запрошення для Росії, Білорусі та Гватемали означає, що ці країни не будуть представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором. Однак не виключено, що спортсмени з цих країн точно не будуть брати участь в Олімпіаді.

"Остаточне рішення з цього питання ухвалюватиметься пізніше", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, збірна України з фехтування на шпагах у складі Влади Харкової, Джоан Фейбі Бежури, Інни Бровко та Дарії Варфоломєєвої в останній момент знялася з індивідуального турніру, яким стартував чемпіонат світу у Мілані. Після допуску спортсменів з Росії та Білорусі українки відмовилися від участі у чотирьох із шести особистих турнірів.

Також ми писали, що вибухнув черговий скандал, пов'язаний із захистом прав російських та білоруських спортсменів, яким займається Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Було ухвалено рішення забрати у Великої Британії право на проведення кваліфікаційних змагань на Олімпіаду-2024.

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