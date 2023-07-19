МОК жорстко покарав Велику Британію за ігнорування росіян та білорусів

Глава МОК Томас Бах на зустрічі із журналістами. Скриншот YouTube

Вибухнув черговий скандал, пов'язаний із захистом прав російських та білоруських спортсменів, яким займається Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Було прийнято рішення забрати у Великої Британії право на проведення кваліфікаційних змагань на Олімпіаду-2024.

Причина полягає у непохитній позиції Великої Британії щодо росіян та білорусів, повідомляє The Times.

Читайте також:

Велика Британія не збирається пом'якшувати санкції щодо спортсменів із Росії та Білорусі. Місцевий Олімпійський комітет ігнорує вимоги МОК щодо дотримання прав атлетів із цих країн. Дійшло до гучного скандалу з покаранням Великої Британії за її позицію.

Олімпійські кільця перед штаб-квартирою МОК у Лозанні. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Деталі рішення МОК

Влада Великої Британії змушує кожного росіянина та білоруса під час в'їзду в країну підписати декларацію, в якій зазначено, що це громадяни не підтримують політичний режим РФ і війну проти України. У МОК вважають це порушенням прав людини та нападом на "олімпійські принципи", які "мають бути єдиними для всіх".

У червні 2024 року у Великій Британії мають відбутися кваліфікаційні змагання з нових олімпійських видів спорту. Йдеться про брейкінг, скейтбординг, спортивне скелелазіння і фрістайл BMX. МОК не тільки переніс ці змагання в іншу країну, але й висловив жаль, що спортсмени з Великої Британії втратили "шансу виступити перед рідними трибунами".

Нагадаємо, Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

Хавбек Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги.

Сидорчук може піти з "Динамо" та продовжити кар'єру за кордоном.

Дружина Роналду показала, що їсть Кріштіану під час відпустки.