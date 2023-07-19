Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow МОК жорстко покарав Велику Британію за ігнорування росіян та білорусів arrow

МОК жорстко покарав Велику Британію за ігнорування росіян та білорусів

19 липня 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
МОК жорстко покарав Велику Британію за ігнорування росіян та білорусів
Глава МОК Томас Бах на зустрічі із журналістами. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вибухнув черговий скандал, пов'язаний із захистом прав російських та білоруських спортсменів, яким займається Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Було прийнято рішення забрати у Великої Британії право на проведення кваліфікаційних змагань на Олімпіаду-2024.

Причина полягає у непохитній позиції Великої Британії щодо росіян та білорусів, повідомляє The Times.

Читайте також:

Велика Британія не збирається пом'якшувати санкції щодо спортсменів із Росії та Білорусі. Місцевий Олімпійський комітет ігнорує вимоги МОК щодо дотримання прав атлетів із цих країн. Дійшло до гучного скандалу з покаранням Великої Британії за її позицію.

Олімпіада-2024
Олімпійські кільця перед штаб-квартирою МОК у Лозанні. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Деталі рішення МОК

Влада Великої Британії змушує кожного росіянина та білоруса під час в'їзду в країну підписати декларацію, в якій зазначено, що це громадяни не підтримують політичний режим РФ і війну проти України. У МОК вважають це порушенням прав людини та нападом на "олімпійські принципи", які "мають бути єдиними для всіх".

У червні 2024 року у Великій Британії мають відбутися кваліфікаційні змагання з нових олімпійських видів спорту. Йдеться про брейкінг, скейтбординг, спортивне скелелазіння і фрістайл BMX. МОК не тільки переніс ці змагання в іншу країну, але й висловив жаль, що спортсмени з Великої Британії втратили "шансу виступити перед рідними трибунами".

Нагадаємо, Руслан Маліновський не залишиться у "Марселі": готується гучний трансфер.

Хавбек Михайло Мудрик готується до відходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру.

Буяльський отримає пропозицію з Німеччини: є інтерес від клубу Бундесліги. 

Сидорчук може піти з "Динамо" та продовжити кар'єру за кордоном.

Дружина Роналду показала, що їсть Кріштіану під час відпустки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз