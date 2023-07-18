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Ісінбаєва залишиться в МОК: підстав для звільнення не знайдено

18 липня 2023 17:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ісінбаєва залишиться в МОК: підстав для звільнення не знайдено
Олена Ісінбаєва на урочистому заході. Фото: instagram.com/isinbaevayelena/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не став звільняти колишню російську легкоатлетку Олену Ісінбаєву. Вона продовжить працювати у комісії спортсменів організації.

У комітеті не знайшли доказів, що Ісінбаєва підтримує війну в Україні, повідомила пресслужба МОК.

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Дворазова олімпійська чемпіонка зі стрибків із жердиною Олена Ісінбаєва вже кілька років перебуває у спеціальній комісії МОК, до якої входять відомі колишні спортсмени. Під тиском громадськості було ініційовано розслідування щодо відповідності росіянки посаді в комітеті, але в результаті колишню легкоатлетку виправдали.

Олена Ісінбаєва
Ісінбаєва часів спортивної кар'єри. Фото: instagram.com/isinbaevayelena/

Вердикт щодо Ісінбаєвої

Попри численні фотографії, які зняли Олену Ісінбаєву у військовій формі РФ на урочистих заходах, докази про її причетність до російської армії у МОК так і не знайшли. Сама спортсменка вважає себе повністю невинною та заперечує всі звинувачення. Про війну в Україні вона мовчить, питання цю тему ігнорує.

У комісії МОК з етики дійшли висновку, що починаючі з 24 лютого 2022 року Олена Ісінбаєва ніяк не була пов'язана з російською армією чи силовими структурами. Вона не робила заяв на підтримку воєнних дій в Україні. Звання, які Ісінбаєва отримала у російській армії, вона назвала "номінальними".

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