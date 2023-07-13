Стало відомо, чи запросять Росію і Білорусь на Олімпіаду-2024
Міжнародний олімпійський комітет не буде надсилати запрошення на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться у Парижі. Наразі ще невідомо чи будуть російські та білоруські спортсмени брати участь у змаганнях.
Про це повідомили у пресслужбі МОК.
Рішення МОК
"Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", — йдеться у повідомленні.
Таке рішення ухвалили через санкції, які запровадив МОК проти російського та білоруського спорту у зв'язку з вторгненням рф в Україну.
Кого ще не запросять на ігри
Крім того, комітет не запрошуватиме НОК Гватемали, яку наразі відсторонили від участі в Олімпійських іграх.
Нагадаємо, у бою з російськими окупантами на фронті пожертвував собою український спортсмен. Павло Штанько пережив кілька поранень, останнє з яких виявилося несумісним із життям.