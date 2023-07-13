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Стало відомо, чи запросять Росію і Білорусь на Олімпіаду-2024

13 липня 2023 17:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, чи запросять Росію і Білорусь на Олімпіаду-2024
Символ Олімпіади "Олімпійські кільця". Фото: Shutterstock
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міжнародний олімпійський комітет не буде надсилати запрошення на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться у Парижі. Наразі ще невідомо чи будуть російські та білоруські спортсмени брати участь у змаганнях.

Про це повідомили у пресслужбі МОК.

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Рішення МОК

"Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", — йдеться у повідомленні. 

Таке рішення ухвалили через санкції, які запровадив МОК проти російського та білоруського спорту у зв'язку з вторгненням рф в Україну. 

Кого ще не запросять на ігри

Крім того, комітет не запрошуватиме НОК Гватемали, яку наразі відсторонили від участі в Олімпійських іграх. 

Нагадаємо, у бою з російськими окупантами на фронті пожертвував собою український спортсмен. Павло Штанько пережив кілька поранень, останнє з яких виявилося несумісним із життям.

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