Стало відомо, чи запросять Росію і Білорусь на Олімпіаду-2024

Символ Олімпіади "Олімпійські кільця". Фото: Shutterstock

Міжнародний олімпійський комітет не буде надсилати запрошення на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться у Парижі. Наразі ще невідомо чи будуть російські та білоруські спортсмени брати участь у змаганнях.

Про це повідомили у пресслужбі МОК.

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Рішення МОК

"Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", — йдеться у повідомленні.

Таке рішення ухвалили через санкції, які запровадив МОК проти російського та білоруського спорту у зв'язку з вторгненням рф в Україну.

Кого ще не запросять на ігри

Крім того, комітет не запрошуватиме НОК Гватемали, яку наразі відсторонили від участі в Олімпійських іграх.

Нагадаємо, у бою з російськими окупантами на фронті пожертвував собою український спортсмен. Павло Штанько пережив кілька поранень, останнє з яких виявилося несумісним із життям.