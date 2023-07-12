Український футболіст загинув під час спроби звільнити рідне місто

Павло Штанько під час футбольного матчу Фото: Google

У бою з російськими окупантами на фронті пожертвував собою український спортсмен. Павло Штанько пережив кілька поранень, останнє з яких виявилося несумісним із життям.

Обставини трагедії повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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Павло Штанько був одним із найвідоміших представників аматорського спорту України. Він змалку любив футбол. Займався у спортивній секції Генічеська, після чого успішно виступав на обласному рівні.

Захисник України виступав за клуб "Мелітопольська черешня", був обраний капітаном команди. Сезон 2021 року став найкращим у кар'єрі Штанько, який забив шість м'ячів у 20 поєдинках.

Служба у лавах ЗСУ

Після початку повномасштабної військової агресії росіян Павло Штанько добровільно приєднався до української армії. Він служив у складі окремої десантно-штурмової бригади. Спортсмен взяв участь у боях на Донецькому напрямі.

За час служби в армії Штанько чотири рази було поранено. Він незмінно повертався до ладу — не міг залишити побратимів. Мріяв зіграти у футбол у звільненому Мелітополі.

Павлу Штанько було лише 26 років. У нього залишилися батьки та двоє маленьких дітей.

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