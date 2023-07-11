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Відомий український спортсмен та тренер загинув на фронті

11 липня 2023 15:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український спортсмен та тренер загинув на фронті
Денис Борейко до військової служби. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Денис Борейко пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів. Життя українського спортсмена з Дніпра обірвалося на фронті третього липня.

Обставини трагедії повідомив фехтувальний клуб "Liberte".

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Захиснику України було лише 34 роки. Денис Борейко до війни був майстром спорту міжнародного класу з фехтування. Він здобув нагороди на чемпіонатах світу та Європи серед юніорів. Після закінчення спортивної кар'єри Борейко працював тренером. Він був одним із засновників відомого у Дніпрі фехтувального клубу.

Денис Борейко
Денис Борейко у мирний час. Фото: фехтувальний клуб "Liberte"

Служба в армії

З перших днів повномасштабної війни Денис Борейко займався волонтерством, активно допомагав територіальній обороні Дніпра, а пізніше записався до її лав. Він пройшов кілька гарячих точок та служив у званні молодшого лейтенанта Збройних сил України.

Третього липня Денис Борейко загинув під час виконання оперативного завдання. Захисника України буде поховано у Дніпрі 13 липня на Краснопільському цвинтарі.

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