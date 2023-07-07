Титулований український спортсмен загинув під Бахмутом

Всеволод Татьков під час служби. Фото: Google

Ще один талановитий спортсмен пожертвував собою заради визволення України від окупантів. Всеволод Татьков понад рік захищав країну та не встиг дожити до 20 років.

Спортсмен загинув у запеклому бою з інтервентами, повідомляє Федерація водного поло України.

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Український герой із дитинства займався водним поло. Він захищав кольори обласної команди Харкова. Татьков здобував медалі у цьому виді спорту в юнацьких та молодіжних турнірах. Всеволод вважався перспективним спортсменом із великим майбутнім.

Встав на захист України

Всеволоду Татькову виповнилося 18 років того дня, коли розпочалася повномасштабна війна в Україні. Він одразу добровільно вирушив обороняти рідний Харків від російської агресії.

Після спеціальної підготовки Татьков вступив до спецпідрозділу "Кракен". Боєць з оперативним псевдонімом "Шеф" брав участь в обороні Харківської області, потім вирушив на Донбас.

Спортсмен загинув, забезпечуючи евакуацію поранених побратимів. Про трагічний інцидент батькам Всеволода повідомив його командир. Бійцю було лише 19 років.

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