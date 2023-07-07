Титулованный украинский спортсмен погиб под Бахмутом

Всеволод Татьков во время службы. Фото: Google

Еще один талантливый спортсмен пожертвовал собой ради освобождения Украины от оккупантов. Всеволод Татьков больше года защищал страну и не успел дожить до 20 лет.

Спортсмен погиб в ожесточенном бою с интервентами, сообщает Федерация водного поло Украины.

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Украинский герой с детства занимался водным поло. Он защищал цвета областной команды Харькова. Татьков завоевывал медали в этом виде спорта в юношеских и молодежных турнирах. Всеволод считался перспективным спортсменом с большим будущим.

Встал на защиту Украины

Всеволоду Татькову исполнилось 18 лет в тот день, когда началась полномасштабная война в Украине. Он сразу же добровольно отправился оборонять родной Харьков от российской агрессии.

После специальной подготовки Татьков поступил в спецподразделение "Кракен". Боец с оперативным псевдонимом "Шеф" участвовал в обороне Харьковской области, затем отправился на Донбасс.

Спортсмен погиб, обеспечивая эвакуацию раненых побратимов. О трагическом инциденте родителям Всеволода сообщил его командир. Бойцу было всего 19 лет.

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