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Мастер спорта Украины погиб в Бахмуте

29 июня 2023 12:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мастер спорта Украины погиб в Бахмуте
Михаил Мовчан в мирной жизни. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают освобождать от российских оккупантов окрестности Бахмута. При этом не обходится без потерь среди защитников Украины. 

Во время выполнения боевого задания погиб известный спортсмен, сообщает пресс-служба Верховной Рады

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Михаил Мовчан был известным украинским активистом и мастером спорта по туризму. Он родом из Кривого Рога Днепропетровской области. 

Михаил Мовчан
Михаил Мовчан в рядах ВСУ. Фото: Google

Кем был Михаил Мовчан?

Мовчан с детства увлекался путешествиями и туризмом, которым начал заниматься в пятилетнем возрасте. Михаил занимал призовые места на областных соревнованиях. 

Спортсмен принимал участие в соревнованиях по горному туризму в составе команды Ингулецкого центра туризма. Несколько лет спустя Мовчан занялся промышленным альпинизмом.

Последние годы украинец жил за границей. В 2019 году ему удалось покорить наивысшую точку Западной Европы — вершину Монблан. 

Сразу после полномасштабного вторжения в Украину Михаил Мовчан вернулся на родину и добровольно вступил в ряды ВСУ. Он получил должность командира отделения 1 роты противотанкового батальона.

Михаил Мовчан сражался с оккупантами в Киевской, Запорожской и Донецкой областях. Он погиб в Бахмуте во время выполнения боевого задания.

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