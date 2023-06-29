Майстер спорту України загинув у Бахмуті

Михайло Мовчан у мирному житті. Фото: Google

Збройні сили України (ЗСУ) продовжують звільняти від російських окупантів околиці Бахмута. При цьому не обходиться без втрат серед захисників України.

Під час виконання бойового завдання загинув відомий спортсмен, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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Михайло Мовчан був відомим українським активістом та майстром спорту з туризму. Він родом із Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Михайло Мовчан у лавах ЗСУ. Фото: Google

Ким був Михайло Мовчан?

Мовчан із дитинства захоплювався подорожами та туризмом, яким почав займатися у п'ятирічному віці. Михайло посідав призові місця на обласних змаганнях.

Спортсмен брав участь у змаганнях із гірничого туризму у складі команди Інгулецького центру туризму. Через кілька років Мовчан зайнявся промисловим альпінізмом.

Останні роки українець мешкав за кордоном. 2019 року йому вдалося підкорити найвищу точку Західної Європи — вершину Монблан.

Одразу після повномасштабного вторгнення в Україну Михайло Мовчан повернувся на батьківщину та добровільно вступив до лав ЗСУ. Він отримав посаду командира відділення 1 роти протитанкового батальйону.

Михайло Мовчан боровся з окупантами у Київській, Запорізькій та Донецькій областях. Він загинув у Бахмуті під час виконання бойового завдання.

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