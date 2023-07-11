Известный украинский спортсмен и тренер погиб на фронте

Денис Борейко до армии. Фото: Google

Денис Борейко пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. Жизнь украинского спортсмена из Днепра оборвалась на фронте третьего июля.

Обстоятельства трагедии сообщил фехтовальный клуб "Liberte".

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Защитнику Украины было всего 34 года. Денис Борейко до войны был мастером спорта международного класса по фехтованию. Он завоевывал награды на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. После окончания спортивной карьеры Борейко работал тренером. Он был одним из основателей известного в Днепре фехтовального клуба.

Денис Борейко в мирное время. Фото: фехтовальный клуб "Liberte"

Служба в армии

С первых дней полномасштабной войны Денис Борейко занимался волонтерство, активно помогал территориальной обороне Днепра, а позже записался в ее ряды. Он прошел несколько горячих точек и служил в звании младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины.

Третьего июля Денис Борейко погиб при выполнении оперативного задания. Защитник Украины будет похоронен в Днепре 13 июля на Краснопольском кладбище.

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