Известный украинский спортсмен и тренер погиб на фронте
Денис Борейко пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. Жизнь украинского спортсмена из Днепра оборвалась на фронте третьего июля.
Обстоятельства трагедии сообщил фехтовальный клуб "Liberte".
Защитнику Украины было всего 34 года. Денис Борейко до войны был мастером спорта международного класса по фехтованию. Он завоевывал награды на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. После окончания спортивной карьеры Борейко работал тренером. Он был одним из основателей известного в Днепре фехтовального клуба.
Служба в армии
С первых дней полномасштабной войны Денис Борейко занимался волонтерство, активно помогал территориальной обороне Днепра, а позже записался в ее ряды. Он прошел несколько горячих точек и служил в звании младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины.
Третьего июля Денис Борейко погиб при выполнении оперативного задания. Защитник Украины будет похоронен в Днепре 13 июля на Краснопольском кладбище.
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