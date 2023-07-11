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Известный украинский спортсмен и тренер погиб на фронте

11 июля 2023 15:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный украинский спортсмен и тренер погиб на фронте
Денис Борейко до армии. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Денис Борейко пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. Жизнь украинского спортсмена из Днепра оборвалась на фронте третьего июля. 

Обстоятельства трагедии сообщил фехтовальный клуб "Liberte"

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Защитнику Украины было всего 34 года. Денис Борейко до войны был мастером спорта международного класса по фехтованию. Он завоевывал награды на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. После окончания спортивной карьеры Борейко работал тренером. Он был одним из основателей известного в Днепре фехтовального клуба. 

Денис Борейко
Денис Борейко в мирное время. Фото: фехтовальный клуб "Liberte" 

Служба в армии 

С первых дней полномасштабной войны Денис Борейко занимался волонтерство, активно помогал территориальной обороне Днепра, а позже записался в ее ряды. Он прошел несколько горячих точек и служил в звании младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины. 

Третьего июля Денис Борейко погиб при выполнении оперативного задания. Защитник Украины будет похоронен в Днепре 13 июля на Краснопольском кладбище.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино. 

Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер". 

Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца. 

Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги. 

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