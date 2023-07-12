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Украинский футболист погиб при попытке освободить родной город

12 июля 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский футболист погиб при попытке освободить родной город
Павел Штанько во время футбольного матча. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В бою с российскими оккупантами на фронте пожертвовал собой украинский спортсмен. Павел Штанько пережил несколько ранений, последнее из которых оказалось несовместимым с жизнью. 

Обстоятельства трагедии сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров

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Павел Штанько был одним из самых известных представителей любительского спорта Украины. Он с детства любил футбол. Занимался в спортивной секции Геническа, после чего успешно выступал на областном уровне. 

Защитник Украины выступал за клуб "Мелитопольская черешня", был избран капитаном команды. Сезон 2021 года стал лучшим в карьере Штанько, который забил шесть мячей в 20 поединках. 

Служба в рядах ВСУ 

После начала полномасштабной военной агрессии россиян Павел Штанько добровольно присоединился к украинской армии. Он служил в составе отдельной десантно-штурмовой бригады. Спортсмен принял участие в боях на Донецком направлении.

За время службы в армии Штанько четыре раза был ранен. Он неизменно возвращался в строй — не мог оставить побратимов. Мечтал сыграть в футбол в освобожденном Мелитополе.

Павлу Штанько было всего 26 лет. У него остались родители и двое маленьких детей.

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