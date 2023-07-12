Украинский футболист погиб при попытке освободить родной город
В бою с российскими оккупантами на фронте пожертвовал собой украинский спортсмен. Павел Штанько пережил несколько ранений, последнее из которых оказалось несовместимым с жизнью.
Обстоятельства трагедии сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Павел Штанько был одним из самых известных представителей любительского спорта Украины. Он с детства любил футбол. Занимался в спортивной секции Геническа, после чего успешно выступал на областном уровне.
Защитник Украины выступал за клуб "Мелитопольская черешня", был избран капитаном команды. Сезон 2021 года стал лучшим в карьере Штанько, который забил шесть мячей в 20 поединках.
Служба в рядах ВСУ
После начала полномасштабной военной агрессии россиян Павел Штанько добровольно присоединился к украинской армии. Он служил в составе отдельной десантно-штурмовой бригады. Спортсмен принял участие в боях на Донецком направлении.
За время службы в армии Штанько четыре раза был ранен. Он неизменно возвращался в строй — не мог оставить побратимов. Мечтал сыграть в футбол в освобожденном Мелитополе.
Павлу Штанько было всего 26 лет. У него остались родители и двое маленьких детей.
Напомним, форвард Роман Яремчук покидает "Брюгге": есть интерес из АПЛ.
Хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.
Голкипер Анатолий Трубин может продолжить карьеру в Германии вместо трансфера в "Интер".
Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца.
"ПСЖ" окончательно решил будущее Мбаппе и Неймара.
Полузащитник Виктор Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги.