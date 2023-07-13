Стало известно, пригласят ли Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024
Международный олимпийский комитет не будет посылать приглашения на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Пока неизвестно, будут ли российские и белорусские спортсмены участвовать в соревнованиях.
Об этом сообщили в пресс-службе МОК.
Решение МОК
"Приглашения 203 национальным олимпийским комитетам, имеющим право на участие, будут направлены 26 июля 2023 года. Это не касается НОК России и Беларуси", — говорится в сообщении.
Такое решение приняли из-за санкций, введенных МОК против российского и белорусского спорта в связи с вторжением России в Украину.
Кого еще не пригласят на игры
Кроме того, комитет не будет приглашать НОК Гватемалы, которую отстранили от участия в Олимпийских играх.
Напомним, в бою с российскими оккупантами на фронте пожертвовал собой украинский спортсмен. Павел Штанько пережил несколько ранений, последнее из которых оказалось несовместим с жизнью.