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Исинбаева останется в МОК: основания для увольнения не найдены

18 июля 2023 17:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Исинбаева останется в МОК: основания для увольнения не найдены
Елена Исинбаева на торжественном мероприятии. Фото: instagram.com/isinbaevayelena/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал увольнять бывшую российскую легкоатлетку Елену Исинбаеву. Она продолжит работать в комиссии спортсменов организации. 

В комитете не нашли доказательств того, что Исинбаева поддерживает войну в Украине, сообщила пресс-служба МОК

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева уже несколько лет состоит в специальной комиссии МОК, в которую входят известные бывшие спортсмены. Под давлением общественности было инициировано расследование о соответствии россиянки должности в комитете, но в итоге бывшая легкоатлетка была оправдана. 

Елена Исинбаева
Исинбаева времен спортивной карьеры. Фото: instagram.com/isinbaevayelena/

Вердикт в отношении Исинбаевой 

Несмотря на многочисленные фотографии, которые запечатлели Елену Исинбаеву в военной форме РФ на торжественных мероприятиях, доказательства о ее причастности к российской армии в МОК так и не нашли. Сама спортсменка считает себя полностью невиновной и отрицает все обвинения. О войне в Украине она молчит, вопросы на эту тему игнорирует. 

В комиссии МОК по этике пришли к выводу, что с 24 февраля 2022 года Елена Исинбаева никак не была связана с российской армией или силовыми структурами. Она не делала заявлений в поддержку военных действий в Украине. Звания, которые Исинбаева получила в российской армии, она назвала "номинальными". 

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