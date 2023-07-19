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МОК жестко наказал Британию за игнорирование россиян и белорусов

19 июля 2023 16:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
МОК жестко наказал Британию за игнорирование россиян и белорусов
Глава МОК Томас Бах на встрече с журналистами. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Разразился очередной скандал, связанный с защитой прав российских и белорусских спортсменов, которой занимается Международный олимпийский комитет (МОК). Было принято решение забрать у Великобритании право на проведение квалификационных соревнований на Олимпиаду-2024. 

Причина заключается в непоколебимой позиции Великобритании в отношении россиян и белорусов, сообщает The Times

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Великобритания не собирается смягчать санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси. Местный Олимпийский комитет игнорирует требования МОК о соблюдении прав атлетов из этих стран. Дошло до громкого скандала с "наказанием" Великобритании за ее позицию. 

Олимпиада-2024
Олимпийские кольца перед штаб-квартирой МОК в Лозанне. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Детали решения МОК 

Власти Великобритании заставляют каждого россиянина и белоруса при въезде в страну подписать декларацию, в которой указано, что это граждане не поддерживают политический режим РФ и войну против Украины. В МОК считают это нарушением прав человека и нападением на "олимпийские принципы", которые "должны быть едины для всех". 

В июне 2024 года в Великобритании должны быть пройти квалификационные соревнования по новым олимпийским видам спорта. Речь идет о брейкинге, скейтбординге, спортивном скалолазании и фристайле BMX. МОК не только перенес эти соревнования в другую страну, но и выразил сожаление, что спортсмены из Великобритании лишились "шанса выступить перед родными трибунами". 

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