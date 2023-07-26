Без России и Беларуси: МОК официально пригласил 203 страны на Олимпиаду в Париже

Президент МОК Томас Бах. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Международный олимпийский комитет официально пригласил 203 страны принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Из списка исключили Россию и Беларусь.

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

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Приглашение также не получила Гватемала. Сейчас страна отстранена от олимпийского движения из-за вероятного вмешательства правительства в независимость Национального олимпийского комитета страны.

Олимпиада начнется 26 июля 2024 года во Франции.

Отсутствие приглашения для России, Беларуси и Гватемалы означает, что эти страны не будут представлены на Олимпиаде-2024 под своим флагом. Однако не исключено, что спортсмены из этих стран точно не будут участвовать в Олимпиаде.

"Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься позже", — говорится в сообщении.

Напомним, сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Влады Харьковой, Джоан Фейби Бежуры, Инны Бровко и Дарии Варфоломеевой в последний момент снялись с индивидуального турнира, которым стартовал чемпионат мира в Милане. После допуска спортсменов из России и Белоруссии украинки отказались от участия в четырех из шести личных турниров.

Также мы писали, что разразился очередной скандал, связанный с защитой прав российских и белорусских спортсменов, которым занимается Международный олимпийский комитет (МОК). Было принято решение забрать у Великобритании право на проведение квалификационных соревнований на Олимпиаду-2024.