Бойкот на участие украинских спортсменов в соревнованиях с россиянами и белорусами сняли

У украинских фехтовальщиков теперь есть шансы на лицензии. Фото: Федерация фехтования Украины

Как и ожидалось, украинских спортсменов будут допускать к соревнованиям, в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены без флага. Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о соответствующем запрете участия украинским атлетам после решения МОК не посылать приглашения странам-террористкам.

Об этом написал в Telegram нардеп и олимпийский чемпион Жан Беленюк, передают Новини.LIVE.

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Теперь участие для украинцев запрещено только в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы "под своим национальным флагом, используют национальную символику или действиями или заявлениями выражают принадлежность к России или Беларуси".

Это означает, что Украина перестает бойкотировать соревнования, где спортсмены из России и Белоруссии соревнуются в нейтральном статусе.

"Посвящено это событие "огромной дипломатической победе" - МОК направил приглашение на ОИ в Париже 203 странам, среди которых не было России и Беларуси. За что пострадали наши дзюдоисты и все те, кто не принял участие в соревнованиях за этот период времени - неизвестно", — написал Беленюк еще раньше.

Добавим, что решение о выступлениях российских и белорусских спортсменов еще не принято. Ожидается, что он будет принят на сессии МОК в октябре 2023 года.

У фехтовальщиков еще есть шанс

Напомним, что у фехтовальщиков в эти дни произошла ужасная ситуация, поскольку наша команда заявилась на чемпионат мира, где также выступали спортсмены из России.

Сначала сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Влады Харькова, Джоан Фейби Бежуры, Инны Бровко и Дарии Варфоломеевой в последний момент снялась с индивидуального турнира. А после жеребьевки лидерам отечественного фехтования Игорю Рейзлину (шпага) и Ольге Харлан (сабля) в индивидуальных соревнованиях вообще выпали россияне.

Но за информацию, которую Новости.LIVE сообщили источники в Федерации фехтования Украины, даже потеря очков на этих соревнованиях не станет критической. Олимпийские лицензии будут разогреваться за несколько месяцев до старта ОИ-2024.

Какие именно украинские спортсмены уже получили лицензии — читайте в отдельном материале.

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