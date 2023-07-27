Футболістка роздяглася на полі під час святкування голу
На жіночому чемпіонаті світу-2023 з футболу стався інцидент, який привернув до турніру додаткову увагу. Одна з учасниць турніру відверто відсвяткувала забитий гол.
Футболістка зняла із себе футболку під час святкування голу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Випадок із незвичайним святкуванням стався у матчі другого туру групового етапу, у якому збірна Нігерії обіграла у Брісбені (Австралія) господарок поля з рахунком 3:2. Героїнею епізоду виявилася нападниця каталонської "Барселони" та лідер африканської команди Асісат Ошоала.
Як футболістка відсвяткувала гол?
На рахунку 28-річної Асісат виявився переможний м'яч у цьому напруженому протистоянні. Дівчина пережила неймовірні емоції та побігла до трибуни з вболівальниками збірної Нігерії. Дорогою вона зірвала із себе футболку. На щастя, під нею опинилася спортивна футболка.
Збірна Нігерії здобула найважливішу перемогу після нічиєї з Канадою (0:0). Тепер африканській команді залишилося зіграти на груповій стадії лише Ірландією. В активі Нігерії вже чотири очки.
Нагадаємо, Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.
Зінченко не зіграє за "Арсенал": Артета назвав причину.
Хавбек Віталій Буяльський може переїхати до Італії: гравцем цікавиться відомий клуб.
Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.
"Манчестер Юнайтед" запропонував за відомого форварда шалені гроші.