Футболістка роздяглася на полі під час святкування голу

Футболістки "Барселони" святкують завоювання трофею. Фото: instagram.com/asisat_oshoala/

На жіночому чемпіонаті світу-2023 з футболу стався інцидент, який привернув до турніру додаткову увагу. Одна з учасниць турніру відверто відсвяткувала забитий гол.

Футболістка зняла із себе футболку під час святкування голу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Випадок із незвичайним святкуванням стався у матчі другого туру групового етапу, у якому збірна Нігерії обіграла у Брісбені (Австралія) господарок поля з рахунком 3:2. Героїнею епізоду виявилася нападниця каталонської "Барселони" та лідер африканської команди Асісат Ошоала.

Як футболістка відсвяткувала гол?

На рахунку 28-річної Асісат виявився переможний м'яч у цьому напруженому протистоянні. Дівчина пережила неймовірні емоції та побігла до трибуни з вболівальниками збірної Нігерії. Дорогою вона зірвала із себе футболку. На щастя, під нею опинилася спортивна футболка.

Асісат Ошоала на пляжі. Фото: instagram.com/asisat_oshoala/

Збірна Нігерії здобула найважливішу перемогу після нічиєї з Канадою (0:0). Тепер африканській команді залишилося зіграти на груповій стадії лише Ірландією. В активі Нігерії вже чотири очки.

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