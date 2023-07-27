Лунин стал лучшим игроком в матче "Реал" — "Манчестер Юнайтед"
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отыграл весь матч против "Манчестер Юнайтед" (2:0) в рамках американского турне мадридцев. Отметим, что уроженцу Харьковской области удалось отстоять на ноль.
Статистический портал Sofascore признал Лунина лучшим игроком матча.
Перед игрой У Лунина произошел конфликт с тренером вратарей "Реала". Специалист кричал на голкипера после игры с "Миланом", где Андрей пропустил два мяча.
Лунин выдал топовый матч
За пять сэйвов в игре с "Манчестер Сити" Лунин получил оценку — 8,4. Второй по значимости бал в матче заработали игроки "Реала" Антонио Рюдигер и Хоселу — 7,6.
Если посмотреть на статистические показатели, то Лунин провел отличный матч. 24-летний украинец совершил пять сэйвов, один раз перехватил навес, отдал 27 точных передач из 34-х — точность на уровне 79%.
Также два раза Андрей отбил мяч в красивых прыжках, которые запомнятся публике.
Лунин в прошлом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустив в них 13 мячей и четыре игры сыграв на ноль.
Ранее во время американского турне Лунин пропустил два мяча в матче с "Миланом", в котором "Реал" выиграл со счетом 3:2.
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