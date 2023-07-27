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Лунин стал лучшим игроком в матче "Реал" — "Манчестер Юнайтед"

27 июля 2023 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Лунин стал лучшим игроком в матче "Реал" — "Манчестер Юнайтед"
Андрей Лунин. Фото: twitter.com/MadridXtra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин отыграл весь матч против "Манчестер Юнайтед" (2:0) в рамках американского турне мадридцев. Отметим, что уроженцу Харьковской области удалось отстоять на ноль.

Статистический портал Sofascore признал Лунина лучшим игроком матча.

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Перед игрой У Лунина произошел конфликт с тренером вратарей "Реала". Специалист кричал на голкипера после игры с "Миланом", где Андрей пропустил два мяча.

Лунин выдал топовый матч

За пять сэйвов в игре с "Манчестер Сити" Лунин получил оценку — 8,4. Второй по значимости бал в матче заработали игроки "Реала" Антонио Рюдигер и Хоселу — 7,6.

Если посмотреть на статистические показатели, то Лунин провел отличный матч. 24-летний украинец совершил пять сэйвов, один раз перехватил навес, отдал 27 точных передач из 34-х — точность на уровне 79%.

Также два раза Андрей отбил мяч в красивых прыжках, которые запомнятся публике.

Лунин в прошлом сезоне сыграл за "Реал" в 12 матчах, пропустив в них 13 мячей и четыре игры сыграв на ноль.

Ранее во время американского турне Лунин пропустил два мяча в матче с "Миланом", в котором "Реал" выиграл со счетом 3:2.

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