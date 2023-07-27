Лунін став найкращим гравцем у матчі "Реал" — "Манчестер Юнайтед"

Андрій Лунін. Фото: twitter.com/MadridXtra

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін відіграв весь матч проти "Манчестер Юнайтед" (2:0) у рамках американського турне мадридців. Зазначимо, що уродженцю Харківської області вдалося відстояти на нуль.

Статистичний портал Sofascore визнав Луніна найкращим гравцем матчу.

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Лунін видав топовий матч

За п'ять сейвів у грі з "Манчестер Сіті" Лунін отримав оцінку — 8,4. Другий за значимістю бал у матчі заробили гравці "Реала" Антоніо Рюдігер та Хоселу — 7,6.

Якщо подивитися на статистичні показники, то Лунін провів чудовий матч. 24-річний українець здійснив п'ять сейвів, одного разу перехопив навіс, віддав 27 точних передач із 34-х — точність на рівні 79%.

Також двічі Андрій відбив м'яч у гарних стрибках, які запам'ятаються публіці.

Лунін минулого сезону зіграв за "Реал" у 12 матчах, пропустивши в них 13 м'ячів і чотири гри зігравши на нуль.

Раніше під час американського турне Лунін пропустив два м'ячі у матчі з "Міланом", у якому "Реал" виграв з рахунком 3:2.

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