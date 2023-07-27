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Лунін став найкращим гравцем у матчі "Реал" — "Манчестер Юнайтед"

27 липня 2023 13:10
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Агабекян Карен
редактор
Лунін став найкращим гравцем у матчі "Реал" — "Манчестер Юнайтед"
Андрій Лунін. Фото: twitter.com/MadridXtra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін відіграв весь матч проти "Манчестер Юнайтед" (2:0) у рамках американського турне мадридців. Зазначимо, що уродженцю Харківської області вдалося відстояти на нуль.

Статистичний портал Sofascore визнав Луніна найкращим гравцем матчу.

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Перед грою У Луніна стався конфлікт із тренером воротарів "Реала". Фахівець кричав на голкіпера після гри з "Міланом", де Андрій пропустив два м'ячі.

Лунін видав топовий матч

За п'ять сейвів у грі з "Манчестер Сіті" Лунін отримав оцінку — 8,4. Другий за значимістю бал у матчі заробили гравці "Реала" Антоніо Рюдігер та Хоселу — 7,6.

Якщо подивитися на статистичні показники, то Лунін провів чудовий матч. 24-річний українець здійснив п'ять сейвів, одного разу перехопив навіс, віддав 27 точних передач із 34-х — точність на рівні 79%.

Також двічі Андрій відбив м'яч у гарних стрибках, які запам'ятаються публіці.

Лунін минулого сезону зіграв за "Реал" у 12 матчах, пропустивши в них 13 м'ячів і чотири гри зігравши на нуль.

Раніше під час американського турне Лунін пропустив два м'ячі у матчі з "Міланом", у якому "Реал" виграв з рахунком 3:2.

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