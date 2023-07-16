На турнірі з боксу між Одесою та Черкасами розіграли трофейну зброю та зібрали кошти для ЗСУ

У кожному поєдинку була цікава боротьба. Фото: Надія Дев'ятіна

В Одесі у мультифункціональному спорткомплексі "Fitness Stadium" відбулась масштабна матчева зустріч з боксу між збірними Одеської та Черкаської областей, а також поєдинок професіональних боксерів. Змагання відбулись за ініціативи президента Федерації боксу України Кирила Шевченка, а організатором виступила Одеська обласна Федерація боксу.

Під час турніру розіграли трофейне озброєння з передової, повідомляє спортивний журналіст Новини.LIVE.

Читайте також:

Під час зустрічі відбулось 9 поєдинків, один із яких був професійним. На заході були присутні віцепрезидент ФБУ, голова асоціації дитячо-юнацького спорту Андрій Стріхарський, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, радник президента ФБУ, голова Комісії спортсменів, атлетів та ветеранів ФБУ Геннадій Ніколайчук, голова міського спорт управління Руслан Пуздрач та багато інших.

Змагання пройшли на високому рівні. Фото: Надія Дев'ятіна

На ринг виходили призери Чемпіонатів Європи та чемпіони України. Команди підготували Заслужені тренери України Ігор Юрескул та Віктор Петриченко.

Розпочалось протистояння з перемоги гостей – Артем Столярчук був сильнішим Олександра Луку у категорії 54 кг. Далі одесити виграли кілька поспіль двобоїв. Перемоги здобули такі видатні боксери, як срібний призер юніорського Євро Думенік Гектор та Чемпіон Укрраїни серед юнаків Расул Гулієв. Черкаси намагались відігратися, але в підсумку перемогу з рахунком 3:5 відсвяткували господарі.

Рамсул Гулієв переміг Юрія Стельмашова. Фото: Надія Дев'ятіна

А потім у поєдинку професіоналів досвідчений боєць, переможець юнацьких Олімпійських ігор Раміль Гаджієв був сильніший за Костянтина Рибакова.

Розіграш трофейного озброєння та допомога ЗСУ

Також, під час заходу було проведено благодійний аукціон на підтримку Збройних Сил України, завдяки яким є змога розвивати український бокс. Розіграли елемент від РПГ, ПТУР-113 та знаряддя від ГРАДу із зони бойових дій.

Розіграли елемент від РПГ, ПТУР-113 та знаряддя від ГРАДу. Фото: Надія Дев'ятіна

Змагання відбулись на високому рівні завдяки організації, керівництву Федерації боксу Одеської області, її президенту Халіду Мусаєву та члену виконавчого комітету ФБУ, першому віцепрезиденту ФБОО Олександру Гордієнко.

Нагадаємо, Микола Шапаренко чекає на трансфер з "Динамо": є інтерес з-за кордону.

Луческу неспроста працює у "Динамо": розкрито таємниця тренера.

Мбаппе розлютив "Реал" та "ПСЖ": що вирішили клуби.

Мудрик потрапив до списку найшвидших гравців Ліги чемпіонів: яка у нього позиція.