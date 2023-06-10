Комітет соціальної підтримки Федерації боксу провів тренування для військових

Емоційно-психолігчне розвантаження з боксу для НГУ. Фото: Дмитро Богомолов

Перше тренування з боксу для військовослужбовців Нацгвардії пройшло в клубі "Брати-2" в Одесі. Цей захід пройшов у рамках програми морально-психологічного розвантаження військовослужбовців від Комітету соціальної підтримки Федерації боксу в Одеській області.

Подробиці заходу та фотозвіт в ексклюзивному матеріалі спортивного журналіста Новини.LIVE.

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Перебування у зоні безпосереднього ведення бойових дій залишає у військових стан стресу та іноді це призводить до посттравматичного синдрому. Для того, щоб підтримати захисників, зробити їх ще сильнішими фізично та ментально та допомогти отримати позитивні емоції, долучаються різні спортивні організації.

Раніше у Комітеті соціальної підтримки Федерації боксу в Одеській області повідомляли, що увага потрібна не тільки пораненим бійцям, а й тим, хто повернувся за ротацією.

Військові показали високий клас на тренуванні. Фото: Дмитро Богомолов

З військовими треба працювати постійно. Для цього вже долучають професійних тренерів та надають матеріально-технічну базу. Їх треба виводити з постравматичного стану, і спорт в цьому допомагає.

Першою ластівкою стало заняття з боксу для бійців 11 бригади ім. М. Грушевського Південного територіального управління Національної гвардії України.

Тренінг від гуру

Зайняття провів Заслужений працівник фізкультури та спорту України, старший тренер збірної Одеської області серед жінок та студентів Азер Мустафаєв, який підготував чимало чемпіонів та призерів Міжнародних змагань.

"Це здоров’я додає, можна навчитися, як зустріти ворога боксерськими елементами. Це дуже допомагає. Менше думаєш про погане, завжди думаєш, як перемогти", — ділиться досвідчений фахівець.

Заслужений працівник фізкультури та спорту України Азер Мустафаєв. Фото: Дмитро Богомолов

Взяв участь у тренуванні та показав приклад і віцепрезидент Федерації боксу в Одеській області, майстер спорту з боксу Олександр Гордієнко. Він також відзначив допомогу та ініціативу президента Федерації боксу в Одеській області Халіда Мусаєва, який надав зал для тренувань.

Виявилось, що серед військових також були колишні боксери, які вигравали турніри та брали медалі на Всеукраїнських змаганнях, і вони підтвердили, що спорт та особливо бокс, дуже допомагають під час служби.

Під час тренування військові виконали розминку та різні вправи від справжнього гуру боксу, він поділився досвідом та з гумором підтримав хлопців. Потім вони вийшли в ринг та побили по лапах наставнику.

Мустафаєв та Гордієнко. Фото: Дмитро Богомолов

Такі тренування тепер будуть проводитись на регулярній основі для наближення нашої спільної Перемоги.

Крім того, Комітет соціальної підтримки Федерації боксу передав гуманітарну допомогу до Херсонщини мешканцям, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Людям відвезли медикаменти, гігієнічні засоби, хімію та інші нагальні речі. А також підтримали Федерацію боксу у Миколаєві.

Олена Рабчук-Крилатова та Олександр Гордієнко

на Херсонщині. Фото: Володимир Шевченко

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