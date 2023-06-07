Декомпресія військових у Комітеті соціальної підтримки Федерації боксу Одеської області
Одна з основних задач Комітету соціальної підтримки Федерації боксу Одеської області — декомпресія та реабілітація військових, допомога їх родинам, соціально-незахищеним верствам населення та внутрішньо переміщеним особам.
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів Олександр Гордієнко, віцепрезидент Федерації боксу Одеської області, передає спортивний журналіст Новини.LIVE.
Величезну роботу, яка найчастіше залишається за кадром проводять військові психологи, саме їм сьогодні необхідна допомога, допомога тренерів, спортсменів та спортивних психологів, хто може знайти потрібні слова мотивації та підтримки.
А спорт дійсно робить сильнішими ментально та фізично, саме тому військові можуть швидше відновлюватись та бути ще більш рішучими та стійкими.
Журналістка та благодійниця Олена Рабчук-Крилатова, голова комітету соціальної підтримки Федерації боксу Одеської області зазначила, що реабілітація військових зараз — це болюча тема, адже, на її думку, в Україні не вистачає фахівців.
"Тому ми створили такий соціальний комітет підтримки. Якщо є можливість пройти декомпресію через спорт, це дуже добре. Майже рік я чую від родин військових, що хлопці не соціалізуються, не знають, куди йти. І ми хочемо, щоб цей комітет допоміг найшвидше хлопцями соціалізуватися та пройти декомпресію. В комітеті будемо займатися і військовими, і родинами ВПО, і дітьми ВПО. Будемо залучати їх до спорту, будемо співпрацювати з іншими федераціями", – зазначила Рабчук-Крилатова.
Програма буде актуальною 10-15 років
Також у комітеті зазначили, що увага потрібна не тільки пораненим, а й тим, хто повернувся по ротації. З військовими треба працювати постійно. Для цього будуть долучати професійних тренерів, надавати матеріально-технічну базу, з військовими будуть працювати психологи. Військових треба виводити з постравматичного стану, і спорт в цьому допомагає.
Фахівці прогнозують, що програма буде актуальною 10-15 років, і Федерація планує підтримувати й родини військових, і допомагати ветеранам з отриманням освіти та роботи, а також долучати до процесу інші спортивні Федерації.
Після пресконференції представники Комітету соціальної підтримки відвідали клуб боксу у "Fitness Stadium", де проходив відбір школярів у збірну Одеської області для участі в Чемпіонаті України. Для юних боксерів виступили з мотиваційну промовою військовий 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.
Після цього делегації провели екскурсію по одному з кращих фітнес-комплексів, де створені всі необхідні умови, що й військові могли проходити різні етапи декомпресії.
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