Декомпресія військових у Комітеті соціальної підтримки Федерації боксу Одеської області

Спорт дійсно робить сильнішими ментально та фізично. Фото: Надія Дев'ятіна

Одна з основних задач Комітету соціальної підтримки Федерації боксу Одеської області — декомпресія та реабілітація військових, допомога їх родинам, соціально-незахищеним верствам населення та внутрішньо переміщеним особам.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповів Олександр Гордієнко, віцепрезидент Федерації боксу Одеської області, передає спортивний журналіст Новини.LIVE.

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Величезну роботу, яка найчастіше залишається за кадром проводять військові психологи, саме їм сьогодні необхідна допомога, допомога тренерів, спортсменів та спортивних психологів, хто може знайти потрібні слова мотивації та підтримки.

А спорт дійсно робить сильнішими ментально та фізично, саме тому військові можуть швидше відновлюватись та бути ще більш рішучими та стійкими.

Журналістка та благодійниця Олена Рабчук-Крилатова, голова комітету соціальної підтримки Федерації боксу Одеської області зазначила, що реабілітація військових зараз — це болюча тема, адже, на її думку, в Україні не вистачає фахівців.

"Тому ми створили такий соціальний комітет підтримки. Якщо є можливість пройти декомпресію через спорт, це дуже добре. Майже рік я чую від родин військових, що хлопці не соціалізуються, не знають, куди йти. І ми хочемо, щоб цей комітет допоміг найшвидше хлопцями соціалізуватися та пройти декомпресію. В комітеті будемо займатися і військовими, і родинами ВПО, і дітьми ВПО. Будемо залучати їх до спорту, будемо співпрацювати з іншими федераціями", – зазначила Рабчук-Крилатова.

Програма буде актуальною 10-15 років

Також у комітеті зазначили, що увага потрібна не тільки пораненим, а й тим, хто повернувся по ротації. З військовими треба працювати постійно. Для цього будуть долучати професійних тренерів, надавати матеріально-технічну базу, з військовими будуть працювати психологи. Військових треба виводити з постравматичного стану, і спорт в цьому допомагає.

Роман Сікора, Дмитро Богомолов, Олена Рабчук-Крилатова, Олександр Гордієнко, Олександр Прищепа. Фото: Надія Дев'ятіна

Фахівці прогнозують, що програма буде актуальною 10-15 років, і Федерація планує підтримувати й родини військових, і допомагати ветеранам з отриманням освіти та роботи, а також долучати до процесу інші спортивні Федерації.

Після пресконференції представники Комітету соціальної підтримки відвідали клуб боксу у "Fitness Stadium", де проходив відбір школярів у збірну Одеської області для участі в Чемпіонаті України. Для юних боксерів виступили з мотиваційну промовою військовий 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

Відбір школярів у збірну Одеської області. Фото: Надія Дев'ятіна

Після цього делегації провели екскурсію по одному з кращих фітнес-комплексів, де створені всі необхідні умови, що й військові могли проходити різні етапи декомпресії.

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