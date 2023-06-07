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Декомпрессия военных в Комитете социальной поддержки Федерации бокса Одесской области

7 июня 2023 06:45
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Декомпрессия военных в Комитете социальной поддержки Федерации бокса Одесской области
Спорт действительно делает сильнее ментально и физически. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Одна из основных задач Комитета социальной поддержки Федерации бокса Одесской области – декомпрессия и реабилитация военных, помощь их семьям, социально незащищенным слоям населения и внутренне перемещенным лицам.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал Александр Гордиенко, вице-президент Федерации бокса Одесской области, передает спортивный журналист Новини.LIVE.

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Огромную работу, которая чаще всего остается за кадром, проводят военные психологи, именно им сегодня необходима помощь, помощь тренеров, спортсменов и спортивных психологов, кто может найти нужные слова мотивации и поддержки.

А спорт действительно делает сильнее ментально и физически, поэтому военные могут быстрее восстанавливаться и быть еще более решительными и устойчивыми.

Журналистка и благотворительница Елена Рабчук-Крылатова, глава комитета социальной поддержки Федерации бокса Одесской области отметила, что реабилитация военных сейчас — это болезненная тема, ведь, по ее мнению, в Украине не хватает специалистов.

"Поэтому мы создали такой социальный комитет поддержки. Если есть возможность пройти декомпрессию через спорт, это очень хорошо. Почти год я слышу от семей военных, что ребята не социализируются, не знают, куда идти. И мы хотим, чтобы этот комитет помог быстрее всего ребятам социализироваться и пройти декомпрессию. В комитете будем заниматься и военными, и семьями ВПЛ, и детьми ВПЛ. Будем привлекать их к спорту, будем сотрудничать с другими федерациями", — отметила Рабчук-Крылатова.

Программа будет актуальна 10-15 лет

Также в комитете отметили, что внимание нужно не только раненым, но и вернувшимся по ротации. С военными нужно работать постоянно. Для этого будут привлекать профессиональных тренеров, предоставлять материально-техническую базу, с военными будут работать психологи. Военных нужно выводить из постравматического состояния, и спорт в этом помогает.

бокс
Роман Сикора, Дмитрий Богомолов, Елена Рабчук-Крылатова, Александр Гордиенко, Александр Прищепа. Фото: Надежда Девятина

Специалисты прогнозируют, что программа будет актуальна 10-15 лет, и Федерация планирует поддерживать и семьи военных, и помогать ветеранам с получением образования и работы, а также вовлекать в процесс другие спортивные Федерации.

После пресс-конференции представители Комитета социальной поддержки посетили клуб бокса в "Fitness Stadium", где проходил отбор школьников в сборную Одесской области для участия в Чемпионате Украины. Для юных боксеров выступили с мотивационной речью военный 11-й бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины.

бокс
Отбор школьников в Одесской области. Фото: Надежда Девятина

После этого делегации провели экскурсию по одному из лучших фитнес-комплексов, где созданы все необходимые условия, что и военные могли проходить разные этапы декомпрессии.

Известная спортсменка Элина Свитолина отказалась от традиционного рукопожатия с Ариной Соболенко из Беларуси.

Напомним, украинцу Михаилу Мудрику придется уйти из "Челси" из-за Гарри Кейна.

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