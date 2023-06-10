Комитет социальной поддержки Федерации бокса провел тренировку для военных

Эмоционально-психологическая разгрузка по боксу для НГУ. Фото: Дмитрий Богомолов

Первая тренировка по боксу для военнослужащих Нацгвардии прошла в клубе "Братья-2" в Одессе. Эта мера прошла в рамках программы морально-психологической разгрузки военнослужащих от Комитета социальной поддержки Федерации бокса в Одесской области.

Подробности мероприятия и фотоотчет в эксклюзивном материале спортивного журналиста Новини.LIVE.

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Нахождение в зоне непосредственного ведения боевых действий оставляет у военных состояние стресса и иногда приводит к посттравматическому синдрому. Для того, чтобы поддержать защитников, сделать их еще сильнее физически и ментально и помочь получить положительные эмоции, приобщаются различные спортивные организации.

Ранее в Комитете социальной поддержки Федерации бокса в Одесской области сообщали, что внимание нужно не только раненым бойцам, но и вернувшимся по ротации.

Военные показали высокий класс на тренировке. Фото: Дмитрий Богомолов

С военными нужно работать постоянно. Для этого уже привлекают профессиональных тренеров и предоставляют материально-техническую базу. Их нужно выводить из посттравматического состояния, и спорт в этом помогает.

Первой ласточкой стали занятия по боксу для бойцов 11 бригады им. Грушевского Южного территориального управления Национальной гвардии Украины.

Тренинг от гуру

Занятие провел Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины, старший тренер сборной Одесской области среди женщин и студентов Азер Мустафаев, подготовивший немало чемпионов и призеров Международных соревнований.

"Это здоровье добавляет, можно научиться, как встретить врага боксерскими элементами. Это очень помогает. Меньше думаешь о плохом, всегда думаешь, как победить", — делится опытный специалист.

Заслуженный работник физкультуры и спорта Украины Азер Мустафаев. Фото: Дмитрий Богомолов

Принял участие в тренировке и показал пример и вице-президент Федерации бокса в Одесской области, мастер спорта по боксу Александр Гордиенко. Он также отметил помощь и инициативу президента Федерации бокса в Одесской области Халида Мусаева, предоставившего зал для тренировок.

Оказалось, что среди военных были бывшие боксеры, которые выигрывали турниры и брали медали на Всеукраинских соревнованиях и подтвердили, что спорт, и особенно бокс, очень помогают во время службы.

Во время тренировки военные выполнили разминку и разные упражнения от настоящего гуру бокса, он поделился опытом и с юмором поддержал ребят. Затем они вышли в ринг и избили по лапам наставника.

Мустафаев и Гордиенко. Фото: Дмитрий Богомолов

Такие тренировки будут проводиться на регулярной основе для приближения нашей общей Победы.

Кроме того, Комитет социальной поддержки Федерации бокса передал гуманитарную помощь Херсонщине, жителям, пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС. Людям увезли медикаменты, гигиенические средства, химию и другие неотложные вещи. Также поддержали Федерацию бокса в Николаеве.

Елена Рабчук-Крылатова и Александр Гордиенко

в Херсонской области. Фото: Владимир Шевченко

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