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На турнире по боксу между Одессой и Черкассами разыграли трофейное оружие и собрали средства для ВСУ

16 июля 2023 14:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
На турнире по боксу между Одессой и Черкассами разыграли трофейное оружие и собрали средства для ВСУ
В каждом поединке была интересная борьба. Фото: Надежда Девятина
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

В Одессе в мультифункциональном спорткомплексе Fitness Stadium состоялась масштабная матчевая встреча по боксу между сборными Одесской и Черкасской областей, а также поединок профессиональных боксеров. Соревнования прошли по инициативе президента Федерации бокса Украины Кирилла Шевченко, а организатором выступила Одесская областная Федерация бокса.

Во время турнира разыграли трофейное вооружение по передовой, сообщает спортивный журналист Новини.LIVE.

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В ходе встречи состоялось 9 поединков, один из которых был профессиональным. На мероприятии присутствовали вице-президент ФБУ, глава ассоциации детско-юношеского спорта Андрей Стрихарский, председатель Одесского областного совета Григорий Диденко, советник президента ФБУ, председатель Комиссии спортсменов, атлетов и ветеранов ФБУ Геннадий Николайчук, глава городского спорта управления Руслан Пуздрач и многие другие.

бокс
Состязания прошли на высоком уровне. Фото: Надежда Девятина

На ринг выходили призеры чемпионатов Европы и чемпионы Украины. Команды подготовили заслуженные тренеры Украины Игорь Юрескул и Виктор Петриченко.

Началось противостояние с победы гостей — Артем Столярчук был сильнее Александра Луку в категории 54 кг. Далее одесситы выиграли несколько подряд поединков. Победы одержали такие выдающиеся боксеры, как серебряный призер юниорского Евро Думеник Гектор и Чемпион Украины среди юношей Расул Гулиев. Черкассы пытались отыграться, но в итоге победу со счетом 3:5 отпраздновали хозяева.

бокс
Рамсул Гулиев победил Юрия Стельмашова. Фото: Надежда Девятина

А затем в поединке профессионалов опытный боец, победитель юношеских Олимпийских игр Рамиль Гаджиев был сильнее Константина Рыбакова.

Розыгрыш трофейного вооружения и помощь ВСУ

Также во время мероприятия был проведен благотворительный аукцион в поддержку Вооруженных Сил Украины, благодаря которым есть возможность развивать украинский бокс. Разыграли элемент от РПГ, ПТУР-113 и орудия ГРАД из зоны боевых действий.

бокс
Разыграли элемент от РПГ, ПТУР-113 и орудия от ГРАДа. Фото: Надежда Девятина

Соревнования прошли на высоком уровне благодаря организации, руководству Федерации бокса Одесской области, ее президенту Халиду Мусаеву и члену исполнительного комитета ФБУ, первому вице-президенту ФБОО Александру Гордиенко.

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