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У Федерації боксу України прокоментували скандальне рішення Мінюсту

28 липня 2023 07:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
У Федерації боксу України прокоментували скандальне рішення Мінюсту
Кирило Шевченко поділився своєю думкою. Фото: Олексій Барановський
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Скандал навколо Федерації боксу України продовжується. Не дивлячись на причетність колишнього очільника до російської влади у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців знову зазначили президентом ФБУ Володимира Продивуса.

Відповідні зміни на сайті Мінюсту прокоментував легітимно обраний та визнаний державними структурами президент ФБУ Кирило Шевченко.

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"Це нонсенс. Продивус виграв лише перший господарський суд, на який було подано апеляцію, яку він програв. Є підстави припускати, що хтось взяв хабар, як і в суді та приймає незаконні рішення. Цей "президент", який не зʼявлявся майже рік в Україні, де триває війна і братається із Кремльовим (ми всі чудово знаємо хто це), продовжує претендувати тут на якусь владу і діяти проти закону", – каже Шевченко.

 

Реєстрація не може бути чесною

Повідомляється, що Продивус подав до суду і домігся скасування рішення державного реєстратора про внесення до реєстру Шевченка на посаду голови федерації. Але Кирило Шевченко стверджує, що ці зміни не були законними. 

"Це рішення не може бути законним, адже після господарського суду, де була подана апеляція Продивус не міг влізти в реєстрацію Мінʼюсту. На цих підставах, реєстрація не може бути чесною і законною. Отже, хтось не законно вніс зміни в реєстрацію та допоміг Продивусу. Від імені федерації боксу України ми просимо звернути на це увагу всі правоохоронні органи України!", – додав Кирило.

Нагадаємо, у вересні 2022 року IBA, яку очолює росіянин Кремьов, призупинила діяльність Федерації боксу України. Призначення Мін'юстом Кирила Шевченка на посаду президента федерації спортивний орган вважав за втручання з боку держави.

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