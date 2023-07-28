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Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу

28 июля 2023 08:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу
Цыганков и Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Итальянский "Милан" этим летом проводит активную трансферную кампанию. Виктор Цыганков может стать очередным новичком команды Стефано Пиоли. 

"Россонери" хотят вернуться на вершину турнирной таблицы Серии А, сообщает Corriere della Sera

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"Милан" уже потратил этим летом на трансферы 90 млн евро. Полуфиналист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов подписал Тиджани Рейндерса, Кристиана Пулишича, Ноа Окафора, Рубена Лофтуса-Чика и Самуэля Чуквуэзе. Однако в планах у "россонери" еще несколько трансферов. 

Интерес к Цыганкову 

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли заинтересован в переезде на "Сан-Сиро" хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова. В итальянском клубе давно следят за прогрессом футболиста. Вторая половина прошлого сезона и выступления игрока за национальную команду в летних матчах убедили тренерский штаб, что Цыганков пригодится "Милану". 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков на презентации новой формы "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник "Жироны" может стать самым дорогим игроком "россонери" этим летом. "Милан" готов предложить испанцам 25 млн евро за украинского футболиста. Половину этой суммы "Жирона" будет вынуждена отдать "Динамо", у которого есть право на 50% от перепродажи полузащитника. 

После переезда в чемпионат Испании Виктор Цыганков забил три года и сделал шесть результативных передачи за полгода. Он добавил к этому два гола и результативную передачу в недавних матчах за сборную Украины. 

Напомним, Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы. 

Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб. 

В Федерации бокса Украины прокомментировали скандальное решение Минюста. 

"Динамо" лишилось чемпиона мира: клуб из Евросоюза объявил о подписании украинца. 

В расположение "Динамо" вернулся главный конкурент Ярмоленко. 

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