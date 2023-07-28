Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу

Цыганков и Довбик в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Итальянский "Милан" этим летом проводит активную трансферную кампанию. Виктор Цыганков может стать очередным новичком команды Стефано Пиоли.

"Россонери" хотят вернуться на вершину турнирной таблицы Серии А, сообщает Corriere della Sera.

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"Милан" уже потратил этим летом на трансферы 90 млн евро. Полуфиналист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов подписал Тиджани Рейндерса, Кристиана Пулишича, Ноа Окафора, Рубена Лофтуса-Чика и Самуэля Чуквуэзе. Однако в планах у "россонери" еще несколько трансферов.

Интерес к Цыганкову

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли заинтересован в переезде на "Сан-Сиро" хавбека сборной Украины Виктора Цыганкова. В итальянском клубе давно следят за прогрессом футболиста. Вторая половина прошлого сезона и выступления игрока за национальную команду в летних матчах убедили тренерский штаб, что Цыганков пригодится "Милану".

Виктор Цыганков на презентации новой формы "Жироны". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник "Жироны" может стать самым дорогим игроком "россонери" этим летом. "Милан" готов предложить испанцам 25 млн евро за украинского футболиста. Половину этой суммы "Жирона" будет вынуждена отдать "Динамо", у которого есть право на 50% от перепродажи полузащитника.

После переезда в чемпионат Испании Виктор Цыганков забил три года и сделал шесть результативных передачи за полгода. Он добавил к этому два гола и результативную передачу в недавних матчах за сборную Украины.

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