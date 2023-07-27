"Динамо" лишилось чемпиона мира: клуб из Евросоюза объявил о подписании украинца
Киевское "Динамо" продолжило раздавать в аренду футболистов, на которых не рассчитывал главный тренер Мирча Луческу. Одним из них стал Сергей Булеца.
Украинский полузащитник продолжит карьеру в Польше.
Ранее "Динамо" отдало в аренду в "Зарю" своих талантов Антона Боля, Александра Яцыка и Викентия Волошина.
В "Динамо" не верили в Булецу
24-летний чемпион мира U-20 в команде Александра Петракова последние два года провел в аренде в "Заре", где был основным игроком. В прошлом сезоне в дуэте с Владимиром Бражко Сергей раскрылся по-новому, и их связка была одной из лучших в УПЛ.
Летом Булеца вернулся в киевское "Динамо", где планировал побороться за место в старте. Однако Мирча Луческу сразу дал понять, что не рассчитывает на мастеровитого футболиста. Причина в том, что в киевском клубе просто нет позиции под функционал Сергея. На месте тех же Виталия Буяльского и Николая Шапаренко ему играть сложно.
Новым клубом Булецы стал польский "Заглембе", с которым подписано арендное соглашение на год. В прошлом сезоне этот клуб стал девятым в чемпионате Польши.
По истечении аренды у Булецы завершится контракт с киевским "Динамо" и следующим летом он может уйти свободным агентом.
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