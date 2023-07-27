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"Динамо" лишилось чемпиона мира: клуб из Евросоюза объявил о подписании украинца

27 июля 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" лишилось чемпиона мира: клуб из Евросоюза объявил о подписании украинца
Сборная Украины U-20, в которой Булеца был одним из лидеров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" продолжило раздавать в аренду футболистов, на которых не рассчитывал главный тренер Мирча Луческу. Одним из них стал Сергей Булеца.

Украинский полузащитник продолжит карьеру в Польше.

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В "Динамо" не верили в Булецу

24-летний чемпион мира U-20 в команде Александра Петракова последние два года провел в аренде в "Заре", где был основным игроком. В прошлом сезоне в дуэте с Владимиром Бражко Сергей раскрылся по-новому, и их связка была одной из лучших в УПЛ.

Летом Булеца вернулся в киевское "Динамо", где планировал побороться за место в старте. Однако Мирча Луческу сразу дал понять, что не рассчитывает на мастеровитого футболиста. Причина в том, что в киевском клубе просто нет позиции под функционал Сергея. На месте тех же Виталия Буяльского и Николая Шапаренко ему играть сложно.

Новым клубом Булецы стал польский "Заглембе", с которым подписано арендное соглашение на год. В прошлом сезоне этот клуб стал девятым в чемпионате Польши.

По истечении аренды у Булецы завершится контракт с киевским "Динамо" и следующим летом он может уйти свободным агентом.

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