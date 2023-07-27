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"Динамо" втратило чемпіона світу: клуб із Євросоюзу оголосив про підписання українця

27 липня 2023 12:10
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Агабекян Карен
редактор
"Динамо" втратило чемпіона світу: клуб із Євросоюзу оголосив про підписання українця
Збірна України U-20, в якій Булець був одним із лідерів. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" продовжило роздавати в оренду футболістів, на яких не розраховував головний тренер Мірча Луческу. Одним із них став Сергій Булеца.

Український півзахисник продовжить кар'єру у Польщі.

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В "Динамо" не вірили у Булецу

24-річний чемпіон світу U-20 у команді Олександра Петракова останні два роки провів в оренді у "Зорі", де був основним гравцем. Минулого сезону в дуеті з Володимиром Бражком Сергій відкрився по-новому, і їхня зв'язка була однією з найкращих в УПЛ.

Влітку Булеца повернувся до київського "Динамо", де планував поборотися за місце у старті. Проте Мірча Луческу одразу дав зрозуміти, що не розраховує на майстровитого футболіста. Причина у тому, що у київському клубі просто немає позиції під функціонал Сергія. На місці тих самих Віталія Буяльського та Миколи Шапаренка йому грати складно.

Новим клубом Булеци став польський "Заглембе", з яким підписано орендну угоду на рік. Минулого сезону цей клуб став дев'ятим у чемпіонаті Польщі.

Після закінчення оренди у Булеци завершиться контракт із київським "Динамо" і наступного літа він може піти вільним агентом.

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