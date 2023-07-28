Циганков може переїхати до Італії: українець потрібен відомому клубу

Циганков та Довбик у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Італійський "Мілан" цього літа проводить активну трансферну кампанію. Віктор Циганков може стати черговим новачком команди Стефано Піолі.

"Россонері" хочуть повернутися на вершину турнірної таблиці Серії А, повідомляє Corriere della Sera.

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"Мілан" уже витратив цього літа на трансфери 90 млн євро. Півфіналіст минулого розіграшу Ліги чемпіонів підписав Тиджані Рейндерса, Крістіана Пулішича, Ноа Окафора, Рубена Лофтуса-Чіка та Самуеля Чуквуезе. Однак у планах "россонері" ще кілька трансферів.

Інтерес до Циганкова

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі зацікавлений у переїзді на "Сан-Сіро" хавбека збірної України Віктора Циганкова. В італійському клубі давно стежать за прогресом футболіста. Друга половина минулого сезону та виступи гравця за національну команду у літніх матчах переконали тренерський штаб, що Циганков знадобиться "Мілану".

Віктор Циганков на презентації нової форми "Жирони". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник "Жирони" може стати найдорожчим гравцем "россонері" цього літа. "Мілан" готовий запропонувати іспанцям 25 млн євро за українського футболіста. Половину цієї суми "Жирона" буде змушена віддати "Динамо", яке має право на 50% від перепродажу півзахисника.

Після переїзду в чемпіонат Іспанії Віктор Циганков забив три роки та зробив шість результативних передач за пів року. Він додав до цього два голи та результативну передачу у нещодавніх матчах за збірну України.

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