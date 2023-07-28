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Ольга Харлан з'явиться на новій марці "Укрпошти"

28 липня 2023 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ольга Харлан з'явиться на новій марці "Укрпошти"
Ольга Харлан на турнірі. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Фехтувальниця Ольга Харлан з'явиться на новій марці "Укрпошти". Спортсменка стала одним із символів незламності національного духу.

Ескіз нової марки вже прийнято в роботу, повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

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Напередодні Ольга Харлан опинилася в епіцентрі міжнародного спортивного скандалу. На чемпіонаті світу з фехтування українка перемогла суперницю з Росії, після чого відмовилася потиснути їй руку. У результаті Харлан дискваліфікували.

Ольга Харлан
Ольга Харлан після рішення щодо дискваліфікації. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Підтримка України та нова марка

Спочатку повідомлялося, що стосовно Ольги Харлан не застосовуватимуть штрафні санкції. Однак у результаті її усунули від змагань під егідою Міжнародної федерації фехтування на 60 днів.

Сама Харлан зізналася, що це рішення вибило її з колії. Проте спортсменка цінує підтримку українців, яка надходить вже більше за добу з усіх міст країни.

Ольга Харлан
Ольга Харлан на малюнку Руслана Горового. Фото: Google

"Укрпошта" випустить нову марку на честь Ольги Харлан. Найімовірніше, що ескізом для неї виступить малюнок Руслана Горового, відомого українського журналіста та волонтера. Він зобразив спортсменку, яка протикає шпагою герб РФ.

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