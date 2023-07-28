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Ольга Харлан появится на новой марке "Укрпочты"

28 июля 2023 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ольга Харлан появится на новой марке "Укрпочты"
Ольга Харлан на турнире. Фото: instagram.com/olgakharlan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Фехтовальщица Ольга Харлан появится на новой марке "Укрпочты". Спортсменка стала одним из символов несокрушимости национального духа. 

Эскиз новой марки уже принят в работу, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский

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Накануне Ольга Харлан оказалась в эпицентре международного спортивного скандала. На чемпионате мира по фехтованию украинка победила соперницу из России, после чего отказалась пожать ей руку. В итоге Харлан дисквалифицировали. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан после решения о дисквалификации. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Поддержка Украины и новая марка 

Изначально сообщалось, что в отношении Ольги Харлан не станут применять штрафные санкции. Однако в итоге ее отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации фехтования на 60 дней. 

Сама Харлан призналась, что это решение выбило ее из колеи. Однако спортсменка ценит поддержку украинцев, которая поступает уже больше суток со всех городов страны. 

Ольга Харлан
Ольга Харлан на рисунке Руслана Горового. Фото: Google 

"Укрпочта" выпустит новую марку в честь Ольги Харлан. Наиболее вероятно, что эскизом для нее выступит рисунок Руслана Горового, известного украинского журналиста и волонтера. Он изобразил спортсменку, которая протыкает шпагой герб РФ. 

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