Харлан записала шокирующее видеообращение: какая реакция МОК

Харлан приблизилась к Смирновой и выставила вперед рапиру. Фото: Twitter/DmytroKuleba

После международного скандала с дисквалификацией Ольги Харлан из Чемпионата мира по фехтованию из-за отказа пожать руку сопернице из России после победы, МОК обратился в организацию с заявлением. А сама украинская саблистка поблагодарила соотечественников за поддержку и заявила, что украинцев принудить к миру не получится.

Об этом она рассказала в видеообращении в своем Instagram .

Читайте также:

"Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт. Потому что произошло сегодня — это то, как должно было произойти. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке. Я действовала своим сердцем. Поэтому, когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований и дать черную карточку, конечно это меня убило, убило настолько, что я кричала от боли.

Но потом я начала оживать. Потому что вы... Потому что ваши месседжи, ваши сторис, ваша поддержка, поддержка каждого, а особенно наших бойцов, которые нас защищают... Когда я слышу, что я их мотивирую, или что мой поступок их мотивирует, это... Это невозможно передать. Я благодарю каждого из вас, благодарю каждого бойца, который нас защищает", — сказала Ольга.

Украинская чемпионка уверенно победила соперницу со счетом 15:7. После решающего укола Ольга Харлан на эмоциях отошла в сторону, в то время как Анна Смирнова приблизилась к ней. Россиянка хотела пожать украинке руку.

🤺👊 При 2023 World Fencing Championship, Olha Kharlan строит из его principles, refusing к shake hands with ее "neutral" opponent. pic.twitter.com/TBDQlRbAcS — UNITED24 Media (@United24media) July 27, 2023

Ольга Харлан решительно приблизилась к Анне Смирновой и выставила вперед рапиру, направив острие вниз. Это не позволило россияне подойти вплотную к сопернице.

Нарушение договоренностей

По словам олимпийского чемпиона Жана Беленюка, самое циничное в этой истории, что существовала договоренность между Ольгой и руководством международной федерации, на которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча.

Сама спортсменка настроена решительно и для нее на первом месте — честь и достоинство родной страны.

"Знаете, никого никогда нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никаких рукопожатий. Никогда. Так будет всегда. Я, как и все в адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что меняется и мир. Но то, что я чувствую от вас всех — не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все, вы в моем сердце. Слава Украине", — говорит Харлан.

Международный олимпийский комитет отреагировал на дисквалификацию Харлан призывом разрешить ситуацию максимально деликатно и выразили солидарность с украинскими спортсменами.

"Мы призываем международные федерации подходить к решению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимым уровнем деликатности. Мы продолжаем быть полностью солидарными с украинскими спортсменами", — приводит комментарий МОК AFP.

Напомним, Степаненко уйдет из "Шахтера" : игрок получил предложение из-за границы.

Футболистка разделась на поле во время празднования гола.

Известный футболист сыграл матч с камерой на груди : уникальное видео.

Форвард Килиан Мбаппе решил, где продолжит карьеру: начались переговоры.

"Манчестер Юнайтед" предложил за известного форварда сумасшедшие деньги.