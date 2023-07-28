Харлан записала шокуюче відеозвернення: яка реакція МОК

Харлан наблизилася до Смирнової й виставила вперед рапіру. Фото: Twitter/DmytroKuleba

Після міжнародного скандалу з дискваліфікацією Ольги Харлан з Чемпіонату світу з фехтування через відмову тиснути руку суперниці з Росії після перемоги, МОК звернувся до організації з заявою. А сама українська шаблістка подякувала співвітчизникам за підтримку та заявила, що українців примусити до миру не вийде.

Про це вона розповіла у відеозверненні у своєму Instagram.

Читайте також:

"Ми зрозуміли, що та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт. Тому що відбулося сьогодні – це те, як мало відбутися. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці. Я діяла своїм серцем. Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань і дати чорну картку, звісно це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю.

Але потім я почала оживати. Тому що ви... Тому що ваші меседжі, ваші сторіс, ваша підтримка, підтримка кожного, а особливого наших бійців, які нас захищають. Коли я чую, що я їх мотивую, чи що мій вчинок їх мотивує, то це... Це неможливо передати. Я дякую кожному з вас, дякую кожному бійцю, який нас захищає", — сказала Ольга.

Українська чемпіонка впевнено перемогла суперницю з рахунком 15:7. Після вирішального уколу Ольга Харлан на емоціях відійшла убік, тоді як Ганна Смирнова наблизилася до неї. Росіянка хотіла потиснути українці руку.

🤺👊 At the 2023 World Fencing Championship, Olha Kharlan stood by her principles, refusing to shake hands with her "neutral" opponent. pic.twitter.com/TBDQlRbAcS — UNITED24 Media (@United24media) July 27, 2023

Ольга Харлан рішуче наблизилася до Анни Смирнової й виставила вперед рапіру, спрямувавши вниз вістря. Це не дозволило росіянці підійти впритул до суперниці.

Порушення домовленостей

За словами олімпійського чемпіона Жана Беленюка, найцинічніше в цій історії, що існувала домовленість між Ольгою і керівництвом міжнародної федерації, на якій було погоджено відсутність рукостискання після матчу.

Сама спортсменка налаштована рішуче та для неї на першому місці честь та гідність рідної країни.

"Знаєте, нікого ніколи не можна примусити до миру. Особливо українців. Ніяких рукостискань. Ніколи. Так буде завжди. Я, як і всі в адекватному світі, розумію, що правила повинні змінитися, тому що змінюється і світ. Але те, що я відчуваю від вас всіх — не передати словами. Дякую кожному, відчуваю все, ви в моєму серці. Слава Україні", — каже Харлан.

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на дискваліфікацію Харлан закликанням вирішити ситуацію максимально делікатно та висловили солідарність з українськими спортсменами.

"Ми закликаємо міжнародні федерації підходити до вирішення ситуацій за участю українців і нейтральних спортсменів із необхідним рівнем делікатності. Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами", — наводить коментар МОК AFP.

Нагадаємо, Степаненко піде з "Шахтаря": гравець отримав пропозицію з-за кордону.

Футболістка роздяглася на полі під час святкування голу.

Відомий футболіст зіграв матч із камерою на грудях: унікальне відео.

Форвард Кіліан Мбаппе вирішив, де продовжить кар'єру: розпочалися переговори.

"Манчестер Юнайтед" запропонував за відомого форварда шалені гроші.