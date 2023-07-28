Луческу готов уйти из "Динамо": Шовковский может стать новым тренером

Мирча Луческу на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может уйти из клуба еще до наступления осени. Руководство "бело-синих" поставило ультиматум румынскому специалисту.

Луческу должен выполнить важное условие, чтобы сохранить свою должность, сообщил спортивный журналист Виктор Вацко.

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Контракт главного тренера Мирчи Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года. Однако 77-летний наставник может досрочно уйти из клуба. Президент "бело-синих" Игорь Суркис уволит румынского специалиста, если "Динамо" не пройдет в групповую стадию Лиги Конференций.

Беседа Луческу и Суркиса. Фото: пресс-служба "Динамо"

Будущее Луческу в "Динамо"

По итогам прошлого сезона столичная команда заняла четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Динамо" пропустило вперед не только "Шахтер", но и "Днепр-1" с "Зарей". Это не устраивает президента клуба Игоря Суркиса. Он может уволить наставника команды Мирчу Луческу в том случае, если "Динамо" не пройдет в групповую стадию Лиги Конференций.

Соперник киевской команды по третьему квалификационному туру еврокубкового первенства пока не известен. Это будет либо "Арарат-Армения", либо кипрский "Арис". Накануне эти команды сыграли вничью со счетом 1:1 в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать Александр Шовковский. Он входит в тренерский штаб Мирчи Луческу. Бывший вратарь сборной Украины заменял румынского специалиста в конце прошлого сезона, когда Луческу восстанавливался после операции на ноге.

Первый матч с "Арисом" или командой "Арарат-Армения" запланирован на десятое августа.

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