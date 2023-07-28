Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Луческу готов уйти из "Динамо": Шовковский может стать новым тренером arrow

Луческу готов уйти из "Динамо": Шовковский может стать новым тренером

28 июля 2023 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Луческу готов уйти из "Динамо": Шовковский может стать новым тренером
Мирча Луческу на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может уйти из клуба еще до наступления осени. Руководство "бело-синих" поставило ультиматум румынскому специалисту. 

Луческу должен выполнить важное условие, чтобы сохранить свою должность, сообщил спортивный журналист Виктор Вацко

Читайте также:

Контракт главного тренера Мирчи Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года. Однако 77-летний наставник может досрочно уйти из клуба. Президент "бело-синих" Игорь Суркис уволит румынского специалиста, если "Динамо" не пройдет в групповую стадию Лиги Конференций. 

Луческу и Суркис
Беседа Луческу и Суркиса. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Будущее Луческу в "Динамо" 

По итогам прошлого сезона столичная команда заняла четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Динамо" пропустило вперед не только "Шахтер", но и "Днепр-1" с "Зарей". Это не устраивает президента клуба Игоря Суркиса. Он может уволить наставника команды Мирчу Луческу в том случае, если "Динамо" не пройдет в групповую стадию Лиги Конференций. 

Соперник киевской команды по третьему квалификационному туру еврокубкового первенства пока не известен. Это будет либо "Арарат-Армения", либо кипрский "Арис". Накануне эти команды сыграли вничью со счетом 1:1 в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги Конференций. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Новым главным тренером киевского "Динамо" может стать Александр Шовковский. Он входит в тренерский штаб Мирчи Луческу. Бывший вратарь сборной Украины заменял румынского специалиста в конце прошлого сезона, когда Луческу восстанавливался после операции на ноге. 

Первый матч с "Арисом" или командой "Арарат-Армения" запланирован на десятое августа. 

Напомним, Цыганков может переехать в Италию: украинец нужен известному клубу. 

Тарас Степаненко уйдет из "Шахтера": игрок получил предложение из-за границы. 

Полузащитник "Динамо" перешел в турецкий клуб. 

В Федерации бокса Украины прокомментировали скандальное решение Минюста. 

"Динамо" лишилось чемпиона мира: клуб из Евросоюза объявил о подписании украинца. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз