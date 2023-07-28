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Луческу готовий піти з "Динамо": Шовковський може стати новим тренером

28 липня 2023 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Луческу готовий піти з "Динамо": Шовковський може стати новим тренером
Мірча Луческу на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може піти з клубу ще до настання осені. Керівництво "біло-синіх" поставило ультиматум румунському фахівцю.

Луческу має виконати важливу умову, щоб зберегти свою посаду, повідомив спортивний журналіст Віктор Вацко.

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Контракт головного тренера Мірчі Луческу з "Динамо" діє до літа 2024 року. Проте 77-річний наставник може достроково піти із клубу. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс звільнить румунського фахівця, якщо "Динамо" не пройде до групової стадії Ліги Конференцій.

Луческу та Суркіс
Розмова Луческу та Суркіса. Фото: пресслужба "Динамо"

Майбутнє Луческу у "Динамо"

За підсумками минулого сезону столична команда посіла четверте місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. "Динамо" пропустило вперед не лише "Шахтар", а й "Дніпро-1" із "Зорею". Це не влаштовує президента клубу Ігоря Суркіса. Він може звільнити наставника команди Мірчу Луческу у тому випадку, якщо "Динамо" не пройде до групової стадії Ліги Конференцій.

Суперник київської команди з третього кваліфікаційного туру єврокубкової першості наразі не відомий. Це буде або "Арарат-Вірменія", або кіпрський "Аріс". Напередодні ці команди зіграли внічию з рахунком 1:1 у першому поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій.

Олександр Шовковський
Олександр Шовковський під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Новим головним тренером київського "Динамо" може стати Олександр Шовковський. Він входить до тренерського штабу Мірчі Луческу. Колишній воротар збірної України заміняв румунського фахівця наприкінці минулого сезону, коли Луческу відновлювався після операції на нозі.

Перший матч з "Арісом" чи командою "Арарат-Вірменія" запланований на десяте серпня. 

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