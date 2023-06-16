Білоруська спортсменка поскаржилась на погане ставлення до неї через війну в Україні

Аріна Соболенко. Фото: Global Look Press

Спортсменка з Білорусі, друга ракетка світу Аріна Соболенко у новому серіалі Break Point від Netflix поскаржилася на своє нелегке становище. Вона розповіла, як страждає від війни, яку розпочала Росія в Україні.

Про це пише видання Express.

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За її словами, вона почуває себе жахливо через те, що її країна є співучасницею війни, а сама спортсменка почала отримувати погрози.

Соболенко каже, що зіштовхнулася із ненавистю через свою національність та була готова покинути спорт.

"Я з Білорусі, тож мені було дуже погано. Це важко. Якби я могла це контролювати, то, звісно, я зробила б все можливе, щоб все зупинити. Всі почали говорити: "Ви маєте забанити всіх гравців із Росії та Білорусі". Я відчувала, що всі ненавидять мене через мою країну. Після одного з матчів я відкрила Instagram, і перше, що вискочило, було щось на кшталт: "Ти, б***ь, с**а, помреш". Я зрозуміла, що не можу з цим впоратися. Це вже занадто. Я сказала команді, що просто більше не хочу грати у теніс. Кінець всьому. Все це говорило мені, що я маю завершити кар'єру", — зазначила вона.

Своєю чергою її тренер Антон Дубров, який також з Білорусі, пояснив наслідки навіть вирішення ситуації.

"Ви починаєте відчувати справжню провину, тому що ваша країна є частиною цього. Але також потрібно бути дуже обережним, тому що в нашій країні не можна говорити ні слова про те, що відбувається. Або якщо ви просто скажете слово "війна". Мовляв: "Добре, ти помреш у в’язниці". Тому це дуже важко. Навколо був якийсь тиск, наприклад: "Ти маєш поговорити", але для тебе немає правильних слів", — пояснив він.

Ситуація із українською тенісисткою

Раніше відома спортсменка Еліна Світоліна відмовилася від традиційного потиску рук із суперницею після чвертьфінального поєдинку престижного Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Українка у двох сетах поступилася Аріні Соболенко з Білорусі.

Глядачі на стадіоні освистали Світоліну, а сама вона пізніше пояснила причину своєї поведінки.

Еліна Світоліна зуміла нав'язати боротьбу другої ракетки світу. Українська тенісистка боролася із суперницею півтори години, змусивши Аріну Соболенко регулярно помилятися та нервувати.

На початку другого сету Світоліна вела у рахунку 2:0, але у підсумку програла партію (4:6, 4:6). Після перемоги Соболенко підійшла до сітки й чекала, поки Еліна потисне їй руку. Світоліна мовчки попрямувала до судді, а потім пішла до підтрибунного приміщення. Глядачі освистали Еліну, але вона пояснила свою поведінку.

"Моєю першою реакцією було здивування. Не розумію, чому Соболенко стояла біля сітки. Я досить чітко пояснила, кому не тисну руки після матчів. Так, уболівальники мене освистали, але я не здивувалася. Соболенко "загострила" ситуацію. Пам'ятаю, як вона говорила, що відмова від рукостискання не є чимось особистим", — розповіла Еліна Світоліна.

Нагадаємо, раніше у четвертому колі Відкритого чемпіонату Франції українська тенісистка Еліна Світоліна зустрілася з дев'ятою ракеткою світу росіянкою Дар'єю Касаткіною. Для дівчат це був сьомий матч у кар'єрі.