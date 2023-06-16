Белорусская спортсменка пожаловалась на плохое отношение к ней из-за войны в Украине

Арина Соболенко. Фото: Global Look Press

Спортсменка из Белоруси, вторая ракетка мира Арина Соболенко в новом сериале Break Point от Netflix пожаловалась на свое нелегкое положение. Она рассказала, как страдает из-за войны, которую начала Россия в Украине.

Об этом пишет издание Express.

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По ее словам, она чувствует себя ужасно из-за того, что ее страна является соучастницей войны, а сама спортсменка начала получать угрозы.

Соболенко говорит, что столкнулась с ненавистью из-за своей национальности и была готова покинуть спорт.

"Я из Беларуси, поэтому мне было очень плохо. Это тяжело. Если бы я могла это контролировать, то, конечно, я сделала бы все возможное, чтобы все остановить. Все начали говорить: "Вы должны забанить всех игроков из России и Беларуси". Я чувствовала, что все ненавидят меня из-за моей страны... После одного из матчей я открыла Instagram, и первое, что выскочило, было что-то вроде: "Ты, б***ь, с**а, умрешь". Я поняла, что не могу с этим справиться. Это уже слишком. Я сказала команде, что просто больше не хочу играть в теннис. Конец всему. Все это говорило мне, что я должна завершить карьеру", — отметила она.

В свою очередь ее тренер Антон Дубров, также из Беларуси, объяснил последствия даже решения ситуации.

"Вы начинаете испытывать настоящую вину, потому что ваша страна является частью этого. Но также нужно быть очень осторожным, потому что в нашей стране нельзя говорить ни слова о том, что происходит. Или если вы просто скажете слово "война". Мол: "Хорошо, ты умрешь в тюрьме". Поэтому это очень тяжело. Вокруг было какое-то давление, например: "Ты должен поговорить", но для тебя нет правильных слов", — объяснил он.

Ситуация с украинской теннисисткой

Ранее известная спортсменка Элина Свитолина отказалась от традиционного рукопожатия с соперницей после четвертьфинального поединка престижного Открытого чемпионата Франции по теннису. Украинка в двух сетах уступила Арине Соболенко из Беларуси.

Зрители на стадионе освистали Светолину, а она позже объяснила причину своего поведения.

Элина Свитолина сумела навязать борьбу второй ракетки мира. Украинская теннисистка боролась с соперницей полтора часа, заставив Арину Соболенко регулярно ошибаться и нервничать.

В начале второго сета Свитолина вела в счете 2:0, но в итоге проиграла партию (4:6, 4:6). После победы Соболенко подошла к сетке и ждала, пока Элина пожмет ей руку. Свитолина молча направилась к судье, а затем пошла в подтрибунное помещение. Зрители освистали Элину, но она объяснила свое поведение.

"Моей первой реакцией было удивление. Не понимаю, почему Соболенко стояла у сетки. Я достаточно четко объяснила, кому не жму руки после матчей. Да, болельщики меня освистали, но я не удивилась. Соболенко "обострила" ситуацию. Помню, как она говорила, что отказ от рукопожатия не является чем-то личным", — рассказала Элина Свитолина.

Напомним, ранее в четвертом круге Открытого чемпионата Франции украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной. Для девушек это был седьмой матч в карьере.