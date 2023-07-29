Російську тенісистку депортували з Чехії та не дали зіграти на турнірі WTA

Тенісисти з Росії та Білорусі не зіграють у Празі. Фото: AP Photo

Російські та білоруські тенісистки не будуть допущені до участі у тенісному турнірі Prague Open, який відбудеться наступного тижня. Це було оголошено наступного дня після того, як Міністерство внутрішніх справ Чехії не дозволило спортсменці без прапора в'їхати до країни.

Про це повідомляє Reuters, передає портал Новини.LIVE.

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Чеське МВС, а також журналіст Філіп Горки, написали у Twitter, що одна російська тенісистка під час перевірки у чеському аеропорту отримала наказ залишити країну. Сказано, що за наявною у відомстві інформацією, інші тенісистки з РФ/РБ до країни також допущені не будуть.

Jak to bude s příjezdem tenistek 🇷🇺 a 🇧🇾?@PolicieCZ při kontrole ruské občanky na letišti zjistila důvody k ukončení přechodného pobytu. Ta už ČR opustila. Dle dostupných informací další tenistky z těchto zemí nepřicestují.



👍PČR koná v souladu se zákonem a usnesením vlády. — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 28, 2023

Мирослав Малі, директор турніру, не назвав ім'я тенісистки, яку депортували, але уточнив, що вона була першою учасницею із російським паспортом, яка прибула до країни.

За інформацією щоденної газети Forum24, це була заздалегідь підготовлена масштабніша поліцейська акція. Попередньо, за інформацією журналістів, на турнірі мали б зіграти "нейтральні" Євгенія Родіна та Олександра Саснович. Представник поліції у справах з іноземцями Йозеф Урбан у своєму коментарі не сказав, чи йдеться про ці тенісистки, чи про іншу спортсменку.

Česká cizinecká policie neumožnila vstup do země ruské hráčce, která se měla zúčastnit mezinárodního tenisového turnaje WTA v Praze. https://t.co/s8O37T4fjq — FORUM 24 (@FORUM_24) July 28, 2023

Нагадаємо, що 28 червня цього року уряд Чехії заборонив своїм спортсменам та командам брати участь у змаганнях на території РФ, а також запровадив бан для спортсменів та команд, які представляють країну-терориста, на змаганнях на території Чехії.

Кудерметова та Андрєєва, "давай до побачення"

У заяві турніру після вчорашніх подій в аеропорту сказано, що організатори зв'язалися з рештою учасниць з російськими та білоруськими паспортами та попросили їх не їхати до Праги.

CNN iPrimа додає, що за їхніми даними у кваліфікації у Празі могли зіграти Діана Шнайнер, Поліна Кудерметова та Еріка Андрєєва. Тенісистка, якій вчора наказали залишити країну, була першою, хто приїхав до Чехії.

Наразі Прага готується до проведення турніру WTA, але попередньо застосування цього наказу тенісні органи не коментували.

Нагадаємо, що минулого тижня Польща не пустила на турнір WTA Віру Звонарьову, а Анастасія Потапова не змогла отримати візу до Німеччини. Раніше Литва заявила, що не допустить росіян до юніорських змагань на території своєї країни.

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